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國民姐夫AKIRA「老公力」滿點 被誇「志玲嫁對人」

記者李姿瑩​​／綜合報導​
蔡昌憲(左起)、王彩樺、AKIRA、王陽明、溫昇豪、禾浩辰帶招牌鸚鵡見客。（圖：衛視原創照片提供）
蔡昌憲(左起)、王彩樺、AKIRA、王陽明、溫昇豪、禾浩辰帶招牌鸚鵡見客。（圖：衛視原創照片提供）

「國民姐夫」AKIRA首度接下台灣的實境節目，與王陽明、溫昇豪、王彩樺、蔡昌憲、禾浩辰一起主持「神秘五金行」，他們日前一起出席宣傳記者會，AKIRA深藏不露的好男人實力再次獲得全場肯定，連王彩樺都認證「志玲姐姐真的是嫁了一個很好的老公」。

AKIRA在「神秘五金行」中一手包辦修理馬桶、煮擔仔麵還有各種修繕任務。王彩樺坦言，她起初看到AKIRA風度翩翩、言行有禮，原本以為他是個富二代。但在錄影的過程中，她才知道AKIRA的成長歷程，「了解後真的非常欽佩，他現在的成就都是靠他自己努力得來的。」

主持人黃子佼打趣詢問AKIRA「有沒有後悔接下節目」、「修馬桶跟帶孩子哪個比較困難」，AKIRA覺得節目的任務多半都是團隊合作，唯一比較辛苦的一段是禾浩辰失手放走店內鸚鵡，大家挨家挨戶去尋找，其餘時間他都樂在其中。

AKIRA「老公力」滿點，平時在家就會幫忙掃廁所。這次錄影他在台南停留將近兩周，每天收工必定會和林志玲通電話，關心妻兒狀況。之後林志玲還是會出席公開活動，至於會不會也加入實境節目？AKIRA尊重太太選擇：「她現在很喜歡在家照顧小孩，工作上會怎樣取捨我不知道。不過她很喜歡傳遞正能量，所以也許以後有機會。」

他知道現場媒體都好奇他和林志玲的互動，除了有問必答外，他也貼心地在回答問題時輪流點名較少被問到的禾浩辰、溫昇豪。而製作單位為了AKIRA，錄影時出動超過三位翻譯，王陽明則是會用英文和他分享新手爸爸經。

面對現場媒體「台灣定居置產」、「第二胎做人計畫」等隱私問題連發，AKIRA都能不失風度地接招，也淡定微笑看著王彩樺說明如何熬過更年期症候群。他現在已經適應台灣和日本演藝環境的不同，就像林志玲總是發揮高EQ作答一樣。他說：「我很享受台灣演藝圈的環境，也很喜歡這樣自由發問、有話直說的工作氛圍。」

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