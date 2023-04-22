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白靈「曾迷倒不少明星、導演」 要找像的人演床伴

記者陳建嘉／綜合 報導
白靈對於之後是否能有獎項肯定演技，已不強求。（記者王聰賢／攝影）
白靈對於之後是否能有獎項肯定演技，已不強求。（記者王聰賢／攝影）

白靈近期赴台演出驚悚電影「蝴蝶大廈」，她透露拍這部電影的扮相比較憔悴、蒼老，封印原有的性感魅力。她自爆曾迷倒不少好萊塢大明星、導演，甚至成為床伴，「這些名字當然都不能提，不過我會寫在我的書裡」，也不排斥將這本書拍成電影，「到時可以找跟這些名人長得像的來演」。

白靈對自己的魅力很有信心，除了床伴眾多之外，這次赴台拍電影，也有不少粉絲去她下榻的飯店等待，就為了看她一面，「很感動，他們都很熱情」，雖然這次要頭頂白髮，演年紀較大的角色，「但我最後與小鮮肉曹佑寧還是有一段對戲，很精采的」。

至於日前與NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight David Howard II）相約吃飯，她羞澀表示先前雖不認識彼此，即便兩人住很近，但一直到台灣才相遇，並稱讚對方很有禮貌、風度翩翩，至於之後會不會繼續發展戀情，則一切看緣分。

提到拍驚悚片，白靈非常喜歡自己曾拍陳果執導的「餃子」（Dumplings），在片中飾演為人引產的「媚姨」，性格神祕、高深莫測，她以該片拿下金馬獎、香港金像獎女配角，「我本來不知道什麼是金馬獎，但知道自己拿到這個獎，非常開心」。

曾有表演老師跟她說，「梅莉史翠普（Meryl Streep）是最好的，但白靈是最原始自然的」，而白靈仍很開心楊紫瓊今年能摘下奧斯卡影后，「我與楊紫瓊見過一次面，她很樸素、勤儉，很高興她能得獎」。

電影 楊紫瓊 導演

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