白嘉莉肖像被盜用 捲詐騙怒發聲明

白嘉莉名字和肖像被詐騙集團利用。(本報資料照片)

「最美麗的主持人」白嘉莉熱心公益，優質形象竟然被詐騙集團 盯上，惡意盜用她的照片下臉書廣告，以一貫的投資 群組老招誘騙粉絲上當。白嘉莉怒發聲明，鄭重澄清絕無開設任何投資群組，呼籲粉絲不要上當。

白嘉莉透過資深媒體人粘嫦鈺發出聲明，表示自己的肖像遭到不肖分子盜用，並在社群媒體 發布免費投資課程的訊息，假借是和白嘉莉討論之後決定開出免費的投資學習課程造福大眾，請加Line加入免費學習存股課程，她表示這完全是欺騙大眾的行為，並未經過本人允許，呼籲大家千萬別上當。

白嘉莉表示，她是經由友人告知，才知道社群媒體已經開始刊登這個廣告，為免粉絲還有消費者上當受騙，緊急特此聲明「本人白嘉莉除了慈善公益活動還有日常的繪畫創作之外，絕對沒有涉入投資理財的活動，也沒有授權任何的機構團體以我的名義開設課程。請所有的粉絲消費者千萬不要上當。」

白嘉莉曾是台灣當紅歌手、主持人，擁有「最美麗的主持人」封號，她上個月才歡慶75歲生日，並邀請許多親朋好友一起慶祝。

白嘉莉46年前嫁給印尼富商後便引退，直到兩年前才返台，一年花350萬元台幣入住台北君悅酒店，等同月租29.1萬，未在台置產卻花大筆錢住飯店，一度引起熱議。