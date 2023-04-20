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「蔡明亮的電影夢」 紐約獲獎

娛樂新聞組／綜合報導
「蔡明亮的電影夢」獲紐約電視電影節紀錄片類銅獎，蔡明亮與有榮焉。（本報資料照片）
「蔡明亮的電影夢」獲紐約電視電影節紀錄片類銅獎，蔡明亮與有榮焉。（本報資料照片）

美國紐約電視電影節（New York Festivals TV & Film Awards））19日揭曉得獎名單，TaiwanPlus自製迷你紀錄片「蔡明亮的電影夢」榮獲紀錄片類銅獎。

中央社報導，「蔡明亮的電影夢」（The Pursuit of a Cinematic Dream: Tsai Ming-Liang）在短短15分鐘內，呈現蔡明亮的創作靈感來源及成為導演的心路歷程，作品繼在美國奧勒岡紀錄片影展獲「最佳國際導演獎」後，再次受到國際影展青睞。

蔡明亮透過TaiwanPlus分享，「我通常不太敢看自己被拍的樣子，但節目團隊相當用心，期間多次找我訪談拍攝，也與我的製片王雲霖密切溝通，整理出許多久遠的珍貴影像素材。聽到影片得獎，我也覺得很開心。」

據報導，蔡明亮透露，「TaiwanPlus一直有在邀請我進一步合作新案子，我也希望今年有機會一起拍點東西。」

報導稱，對於本次奪下銅獎，讓紀錄片導演黃靖閔直呼，「這是一趟神奇的旅程，也是一場及時雨。」她開心表示，「透過蔡明亮導演也讓我重新回望了多年的影像歷程。謝謝評審團對我們團隊的肯定，謝謝蔡導，讓我們有幸記錄下那段簡單卻深邃的時刻。」

導演 電影 影展

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