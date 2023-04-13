甄珍斷聯8個月 銀霞突發黑白照「悲泣」 網全嚇壞

甄珍去年去年一度失聯，銀霞也在臉書上表示自己聯絡不上姊姊。 (取材自微博)

甄珍去年8月21日傳出失蹤，胞妹銀霞在臉書 上表示自己聯絡不上姊姊，事後甄珍出面表示自己只是比較忙，還在農曆年前稱要將台北豪宅賣掉。不過，銀霞近日又突然在臉書發聲，一席話讓許多粉絲都相當憂心。

63歲的銀霞過去曾是台灣玉女 歌手，唱紅「蘭花草」、「你那好冷的小手」等歌曲，如今已淡出演藝圈數十年，但仍不忘透過臉書分享近況。銀霞去年看到甄珍失蹤的傳聞後，也在臉書透露與甄珍已經失聯很久，「想找姊姊說話，她在哪？最近我很心酸無力」。

豈料，銀霞12日深夜突然在臉書寫下：「身心虛弱時親人不在旁扶持真悲泣！」並放上昔日在演藝圈的黑白照片，讓許多粉絲相當擔憂。有網友留言問：「姊姊呢？要多聯絡啊，就不會孤單了。」但甄珍並沒有回應。

銀霞2018年被證實罹患甲狀腺癌，兩年後她發聲指控過去五年的抗癌路，是因為醫療疏失造成，並指控台大醫師冷血。