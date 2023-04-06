慘遭換角 陳妍希暌違8年回歸台劇破局

吳慷仁(右起)、周幼婷、陳妍希、宋芸樺、范少勳兩年前出席「人浮於愛」開鏡儀式，如今前三人全換角。(本報資料照片)

台灣女星陳妍希2016年與男神陳曉結婚後，家庭、事業重心都轉移到大陸，兩年前她暌違八年再接台劇 「人浮於愛」，當時結合吳慷仁、周幼婷、范少勳、宋芸樺等重量卡司熱鬧開鏡，未料遭疫情 衝擊一延就是兩年，如今該劇重新啟動，陳妍希除了檔期無法配合外，被爆還有一項拍戲習慣難調整，劇組改由吳慷仁推薦女友邵雨薇上陣，陳妍希等了八年回歸台劇因「換角」破局。

「人浮於愛」改編自侯文詠同名小說，由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍的瀚草影視製作，前年4月開鏡時，除了陳妍希重返台劇外，當時吳慷仁大病初癒，救命恩人是陪伴在側的女友邵雨薇，加上與「舊愛」周幼婷同台、前女友夏于喬的老公導演 林書宇合作，劇情又有大量描繪成人情愛糾纏情節，話題十足。

疫情三年打亂了一切，該劇今年復拍，主要演員也經歷大洗牌，除了宋芸樺、范少勳留下，陳妍希被換角，吳慷仁因故無法演出，「內舉不避親」推薦邵雨薇上陣，他的角色則換成楊祐寧，周幼婷則換成簡嫚書，導演也改由「犀利人妻」導演徐輔軍。

相較於原先名單「當媽」的女主角多，劇組人員透露，新名單女演員希望以未婚為主，簡嫚書因外表看不出是二寶媽、加上演技精湛，成了接棒周幼婷主因。