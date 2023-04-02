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才被張學友點名「會超越我」 五月天阿信說話了

記者林士傑／即時報導
蕭秉治(左)很感謝阿信。（相信音樂提供）
蕭秉治(左)很感謝阿信。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」1日晚來到第3場，由於他們不斷突破記錄，日前被張學友點名演唱會場次很快就會超越他，阿信有感而發說：「他也要加把勁，不要讓五月天突破他的演唱會紀錄。」然後換個說法表示「我們會很努力地讓所有愛唱歌的天王、天后們都不能休息，希望讓每一個喜歡音樂的你們有很多很多演唱會可以聽」，全場興奮尖叫。

聊到「諾亞方舟」上回唱破百場，阿信坦言最後情緒瀕臨崩潰，因為一直飛來飛去，「如今諾亞方舟10年了，從此我不會再說有什麼不可能了，但即使是那樣，也許這一切還是會有個盡頭。」接著他說：「現在我想要把現場的燈全部都關掉，因為在諾亞方舟的最後，我要用這艘船把你們帶到遙遠的未來，那是某年某月某天我們真的老到再也不能再唱的前一刻，那是五月天的最後一場演唱會。」

五月天1日晚邀請師弟蕭秉治飆唱「OAOA」、「外人」，蕭秉治表示既緊張又興奮，笑稱常被師兄捉弄，「搭上高鐵想到今天愚人節，一直都在想是不是其實沒有嘉賓橋段。」直到演出後才發現夢想成真，暖心的阿信一看到蕭秉治出場抖到不行，緊握他的手給他安定力量，

五月天知道蕭秉治「Project X」演唱會完售，重粉再加碼釋出少量視線不完整區的票券，現場鼓吹他加場，蕭秉治反應相當快，立刻邀請師兄擔任嘉賓，「我加場要賣完只有一種可能性，老闆們要當嘉賓。」

五月天怪獸。（相信音樂提供）
五月天怪獸。（相信音樂提供）
五月天在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」。（相信音樂提...
五月天在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」。（相信音樂提供）
五月天阿信(右)貼心擁抱蕭秉治。（相信音樂提供）
五月天阿信(右)貼心擁抱蕭秉治。（相信音樂提供）
五月天邀來嘉賓蕭秉治(左三)合唱「OAOA」。（相信音樂提供）
五月天邀來嘉賓蕭秉治(左三)合唱「OAOA」。（相信音樂提供）
五月天怪獸(左)曾陪著蕭秉治進行巡演。（相信音樂提供）
五月天怪獸(左)曾陪著蕭秉治進行巡演。（相信音樂提供）
五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」視覺效果繽紛。（相信音樂提供）
五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」視覺效果繽紛。（相信音樂提供）

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