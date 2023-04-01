高雄「大港開唱」觀眾拱選總統 林昶佐回應了

閃靈相隔2年重返「2023大港開唱」。（圖：出日音樂提供）

台灣樂團「閃靈」相隔2年重返高雄「2023大港開唱」，台北時間1日晚間壓軸站上舞台，其中現任立委、主唱林昶佐（Freddy）日前因家人罹患腦血管罕病，宣布放棄競選立委連任，登台被全場觀眾拱選總統，他笑說：「今天愚人節，隨便你們怎麼喊，反正沒人會相信！」

聊到家人狀況，Freddy低調表示需要盯緊一點，接著2年生活重心會擺在家庭，需要特別注意家人的身體狀況。至於樂團發展，他說家人患病非常突然，「立委任期還有將近1年，先把事情做好，明年之後的事都還沒規劃。」而他嚴重過敏 數日，導致聲音比較沙啞，團長兼老婆Doris身材仍舊火辣，她說：「我有健身 ，覺得年紀到了，大腿練得更緊實。」

Freddy看到台下有人拿著他拚連任的文宣品，提到原先為了競選連任已印好各種文宣品，「服務處都有，甚至還有看板，現在不掛了，大家可以拿去掛。」