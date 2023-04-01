高雄「大港開唱」觀眾拱選總統 林昶佐回應了
台灣樂團「閃靈」相隔2年重返高雄「2023大港開唱」，台北時間1日晚間壓軸站上舞台，其中現任立委、主唱林昶佐（Freddy）日前因家人罹患腦血管罕病，宣布放棄競選立委連任，登台被全場觀眾拱選總統，他笑說：「今天愚人節，隨便你們怎麼喊，反正沒人會相信！」
聊到家人狀況，Freddy低調表示需要盯緊一點，接著2年生活重心會擺在家庭，需要特別注意家人的身體狀況。至於樂團發展，他說家人患病非常突然，「立委任期還有將近1年，先把事情做好，明年之後的事都還沒規劃。」而他嚴重過敏數日，導致聲音比較沙啞，團長兼老婆Doris身材仍舊火辣，她說：「我有健身，覺得年紀到了，大腿練得更緊實。」
Freddy看到台下有人拿著他拚連任的文宣品，提到原先為了競選連任已印好各種文宣品，「服務處都有，甚至還有看板，現在不掛了，大家可以拿去掛。」
閃靈這次邀來「金曲新人」珂拉琪合唱「合掌」、「暮沉武德殿」，讓珂拉琪的主唱夏子一展嘶吼能力，Freddy爆料夏子可能太久沒練，過度練習只能休息2周。最後閃靈演唱大港萬年名曲「皇軍」，主辦單位也獻上絢爛煙火，「2023大港開唱」2日繼續在高雄駁二登場。
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