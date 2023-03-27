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楊小黎13歲曾經配音 20年後再當魔女琪琪

記者蘇詠智／綜合報導​
楊小黎以「魔女宅急便」主角琪琪的造型出席活動。（記者李政龍／攝影）
楊小黎以「魔女宅急便」主角琪琪的造型出席活動。（記者李政龍／攝影）

宮崎駿經典動畫「魔女宅急便」過去曾以影音產品或影展特映的方式登台，31日起終於要首度正式在台盛大上映，13歲時擔任中文配音版主角的楊小黎，直呼想不到20年後還可以當魔女琪琪的代言人，她也以琪琪挑戰新事物、突破自我的精神來勉勵自己，未來在表演尺度上也可以更放得開。

楊小黎曾是搶手童星，提到當年為「魔女宅急便」中文版獻聲，到現在印象還深刻，因為日方要求嚴格，她在「配音皇后」王景平一個字一個字的指導下，花了一個多禮拜才完成，光一句「哇！吉吉你看，這個是看得見海的城市耶！」就錄了30多次，碰到琪琪傷心難過的場面，她是真的哭出來，雖然只是聲音演出卻像拍了一整部戲。問她那時有沒有在錄音室被責備，她巧妙形容：「有被柔性勸導。」觀眾即將能在大銀幕欣賞到她當年的表現。

為了宣傳「魔女宅急便」，電影公司特地在SOGO忠孝店廣場重現片中琪琪工作生活的「真好吃麵包店」，楊小黎穿上從日本訂製的全套琪琪造型，只求還原度愈高愈好，笑道：「都30幾歲還能裝扮成這樣，算是圓夢了。」

前陣子楊小黎到帛琉拍了不少比基尼美照，對以往怕水、不敢穿太少的她絕對是一大突破，自我打趣是「人生中穿最多次比基尼的一回」，光瘦身就花了很多功夫。有趣的是她的媽媽還建議她泳褲可以拉低一點，弄得像是丁字褲，也可以把事業線擠深一點。她笑言：「我希望能爭取到內衣的代言。」她透露年紀到了，過往排斥的床戲或大尺度場面，現在都不會很抗拒，接下來有一部影集的角色，不僅較為暗黑，也是有床戲和可能的裸露場面，她有心接受挑戰，表示：「我現在尺度應該是三點不露，其他都可以。」

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