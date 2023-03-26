吳宗憲想看外孫 吳姍儒嗆：過來試試看

吳宗憲今年60歲，喜迎第二個外孫出世。（記者沈昱嘉／攝影）

吳宗憲日前出席麻將大賽，陪高齡長輩同桌打牌。他日前喜迎第二個外孫出世，本想直奔醫院探望吳姍儒，卻遭女兒警告：「你現在過來試試看！」

60歲的吳宗憲是台灣演藝圈綜藝大哥裡最晚當阿公的，今年2月才等到二女兒吳則含產女，讓他開心到第一時間就分享祖孫合照，大讚外孫女「超可愛」。他當時送上200萬（台幣，下同，約6.6萬美元）大紅包，故意說生兒子獎金減半，但他最後並未偏心，還是包了200萬給吳姍儒。

吳宗憲笑說，因為醫院陪病限制，所以吳姍儒阻止他臨時探訪。吳宗憲透露，吳姍儒到生產前一天都還在拍廣告，其實電視台已經「快受不了」，相信女兒應該很快就會復工 ，最好吳姍儒回來後「趕快取代她爸爸，讓爸爸可以去玩別的」。

雖然看不到外孫，但吳宗憲照樣能分享「阿公經」，能體會女兒現在要親自帶孩子，每天都睡眠不足。他回憶當年太太張葳葳也是這樣親力親為，雖然有請幫手，但還是非常辛苦。

先前吳宗憲自稱幫小女兒弄來20張BLACKPINK演唱會門票，吳姍儒第一時間幫忙滅火，但吳宗憲似乎沒感受到她用心良苦，坦言雖然有些部分是開玩笑，但確實買了票讓小女兒和朋友去高雄欣賞演出。

他話鋒一轉，不滿現在一頁式詐騙 廣告拿他照片去移花接木，呼籲政府要修法重判，並放話：「如果我再被盜版 ，我就要開巨型記者會，抨擊你！」