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隋棠走過擾鄰風波 「多了不少社區好友」

記者陳慧貞、杜沛學／綜合報導
隋棠被控擾鄰後首度露面。（記者吳致碩／攝影）
隋棠被控擾鄰後首度露面。（記者吳致碩／攝影）

藝人家事紛紛擾擾，隋棠在歷經遭控擾鄰風波後，日前出席嬰幼品牌代言活動首露面，她暢談近期心路歷程．表示與鄰居開過兩次協調庭，但對方均未到場，事件過後也未見鄰居人影，她說：「好久沒看到他們了，變得無聲無息，但也沒聽說搬走」，兩度和解破局，事件暫告一段落。此外，范少勳爆出祕密生女後，也正式對外吐露心聲。

隋棠坦言，住在該社區的住戶多是十幾、二十年鄰居，爆發所謂擾鄰事件後，自己一家五口雖是去年才搬來的新住戶，但鄰居們相當熱心，還安慰她：「他們都會跟我說，繼續住在這裡喔，不要氣餒、不要搬家」，也因透過此事，鄰居們原本不認識，變得也會主動聯繫，「算是達到敦親睦鄰效果」。

至於鄰居曾喝斥三個孩子，讓孩子們心生恐懼，隋棠坦言：「有些陰影不是這麼快就能消除，我也會機會教育，世界上總是有百種人」，透露每次搭電梯時，看到數字停在7樓（鄰居所住樓層），孩子們就會突然全體安靜，她說：「就是小孩的自然反應。」即使如此，她還是喜歡社區溫暖環境，此事更令她獲得大多鄰居的支持，被問是否選社區主委？她搖頭大笑，表示曾聽高英軒分享：「當主委一年老十歲」，直呼：「這職位不簡單啊，要處理很多事，不是凡人可以辦到的事」。

至於范少勳在2月西洋情人節宣布當爸，但尚未與另一半Lucy登記結婚，日前出席媒體餐敘時透露，目前在「法律上」與女兒「小哺」沒關係、小孩跟媽媽姓，預計4月23日女兒一歲這天正式登記結婚。范少勳並吐露，一開始獲知Lucy懷孕很震驚，處理方式也不夠成熟，孩子出生六個月後才告知經紀公司，Lucy更是從懷孕到育嬰瞞了16個月，一度陷入產後憂鬱。范少勳承擔起責任，照顧寶寶與媽媽情緒，現在則更有自信為人父、人夫。

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