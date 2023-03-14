台復仇劇始祖「霹靂火」編劇鄭文華癌逝「1支番仔火」成經典

「台灣霹靂火」是台灣最早演「變臉」的電視劇。(本報資料照片)

台灣電視史經典復仇劇「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風 」，所創話題與收視紀錄，至今近20多年來仍無戲劇打破紀錄，該系列編劇也是前三立創作中心總監鄭文華，三立今天發出訊息表示，鄭文華去年12月因為咽喉癌離世，長眠於慈恩園，本月10日是鄭文華百日，遺孀媛媛表示「華哥」鄭文華即使在與病魔對抗期間，仍不忘創作，持續構思故事，展現強大生命力，她也謝謝觀眾至今還記得鄭文華。

三立為了緬懷鄭文華，並期盼重現台語八點檔經典，三立將在今年30周年慶製作全新八點檔「天道」，藉由此劇向他致敬。該劇集結苗可麗、謝承均、曾智希、GINO、王振復、陳珮騏、星卉、江國賓、岳虹等超強陣容，就是為了要再創一波復仇經典。