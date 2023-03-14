台復仇劇始祖「霹靂火」編劇鄭文華癌逝「1支番仔火」成經典
台灣電視史經典復仇劇「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」，所創話題與收視紀錄，至今近20多年來仍無戲劇打破紀錄，該系列編劇也是前三立創作中心總監鄭文華，三立今天發出訊息表示，鄭文華去年12月因為咽喉癌離世，長眠於慈恩園，本月10日是鄭文華百日，遺孀媛媛表示「華哥」鄭文華即使在與病魔對抗期間，仍不忘創作，持續構思故事，展現強大生命力，她也謝謝觀眾至今還記得鄭文華。
三立為了緬懷鄭文華，並期盼重現台語八點檔經典，三立將在今年30周年慶製作全新八點檔「天道」，藉由此劇向他致敬。該劇集結苗可麗、謝承均、曾智希、GINO、王振復、陳珮騏、星卉、江國賓、岳虹等超強陣容，就是為了要再創一波復仇經典。
「台灣霹靂火」長達285集，創下13%超高收視紀錄，觀眾入戲程度極深，曾打爆三立電話，也創造了苗可麗、陳昭榮、葉全真、江國賓等人在台語八點檔的地位；而「台灣龍捲風」更創造了許多經典角色與片段，而劇中的台詞戲迷更是朗朗上口，被評為最經典的必看台劇，像是劉文聰「送你一罐汽油和一支番仔火」、「我不喜歡輸的感覺」、公車萍「哇回哩企系」，至今網路引用度依舊極高，即使過了20年，在YouTube上依舊創下980萬次總觀看量、1.3億次曝光的輝煌紀錄。
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