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五堅情香港嗨唱 組曲彩蛋致敬四大天王

記者林士傑／綜合報導
「五堅情」小賴(左起)、邱鋒澤、婁峻碩、陳零九、黃偉晉首度在港開唱。（圖：滾石唱片提供）
「五堅情」小賴(左起)、邱鋒澤、婁峻碩、陳零九、黃偉晉首度在港開唱。（圖：滾石唱片提供）

五堅情「月面著陸」巡演去年陸續登上高雄巨蛋、台北小巨蛋以及新加坡，日前移師香港連辦兩場，五位成員各有Solo橋段，其中陳零九演唱「敢不敢」途中無預警「痛哭流涕」，後方LED螢幕播放他的暴哭影片，由於他剛跟呼呼分手，格外引人心疼，「可以來唱給你們聽，心情很激動。」

陳零九在影片中哭喊，「你們也會跟我一樣碰到很多挫折，你可以哭沒有關係，但是哭完之後，你們要告訴自己你做得到。」他2015年8月在社群發文稱已完成專輯，但公司對他沒信心，並表明粉絲團達到30萬人才願意替他發片，讓他情緒崩潰，最後在一夜之間達標。

從求讚發片到唱進香港，陳零九說粉絲多半是從「狼人殺」認識他們，知道大家等很久，所以很用心準備節目，像是香港限定的四大天王組曲彩蛋。他們挑選劉德華「冰雨」、郭富城「對你愛不完」、張學友「吻別」、黎明「看上他」四首金曲，陳零九模仿劉德華唱腔、五人重現郭富城舞步，五堅情說：「各選一首代表性的歌曲致敬每位天王，希望我們能像他們一樣留下許多屬於自己的經典作品。」

此外，五堅情帶來「速食愛情」、「零距離」等歌。演唱「反正我好看」時，婁峻碩跳下觀眾席，原來是要反抗小賴安排的少女心舞步，最後仍配合趴在地上翹腳、捧臉賣萌。他們也學了廣東話，婁峻碩開撩「妳好漂亮，要不要跟我回家」，陳零九則說「有錢吃飯嗎？沒有是不是！我養你啊」，其他四位團員異口同聲回好，讓他哭笑不得。

這是香港口罩解禁後的首場演唱會，也是他們辦巡演以來首次能近距離看清粉絲的樣貌，開心在台上玩起五連拍，做鬼臉時邱鋒澤搞笑不配合，被發現後只能獨自扮醜，最後透過謝幕VCR驚喜揭曉巡演，將於7月15、22日分別移師吉隆坡、澳門。

香港 社群 新加坡

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