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這是誰？楊謹華爆炸頭、雀斑臉氣質全毀 粗魯模樣曝光

記者杜沛學／台北即時報導
楊謹華為戲犧牲，自動要求加雀斑，坐姿、吃相、說話氣質全毀。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華為戲犧牲，自動要求加雀斑，坐姿、吃相、說話氣質全毀。(圖:愛奇藝國際站提供)

楊謹華在愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇「不良執念清除師」中，飾演曾敬驊的媽媽，丈夫是曾合作過的竇智孔，兩人繼2008年「牽牛花開的日子」後再度合作，過去楊謹華是飾演竇智孔哥哥的初戀女友，這次再碰上，兩人成為一對婦唱夫隨的可愛夫妻。

楊謹華在劇中除了是有點暴力的爆炸捲髮媽媽，還兼任髮型師的身份，在家中與美髮店內演出許多有趣又溫馨的內容，與曾敬驊的對戲更展現出了非傳統媽媽的樣子，霸氣發言、動作豪邁、穿著與時尚沾不上邊的人設讓人印象深刻。

相隔15年再度合作，竇智孔誇楊謹華如今像張曼玉，「她現在給我的感覺跟以前完全不一樣，她現在就有一種張曼玉的氣質，跟以前的感覺不一樣，變得比較穩定、有智慧的人，跟謹華再重新合作，我覺得蠻有趣的。」

楊謹華對於「不」劇中的角色，則形容：「這個角色是很可愛的，因為這個媽媽非常樂觀，她對男人有自己的一套，不管是對老公還是兒子。」相對於之前出演的其他戲劇角色，跳脫時尚外型，不吝嗇用拳頭解決問題，讓楊謹華印象深刻。

然而滿臉雀斑的造型，竟是楊謹華自己主動要求加上的，為了更符合角色設定和個性，楊謹華不惜犧牲扮相、氣質全毀，連坐姿、吃相、說話動作都加倍粗魯，讓導演嚇傻：「這是誰？」劇組還因此意外發現楊謹華加上雀斑後的五官、整體臉部都跟曾敬驊更有母子臉了。

楊謹華分享自己心中當媽媽的樣子：「應該是要有幽默風趣、要會溝通、喜歡給予支持及鼓勵，像寶生（角色名）支持一永（曾敬驊飾）一樣，也可以像朋友般溝通。」花絮中可以看到，楊謹華與曾敬驊有許多逗趣的片段，在拍攝休息時也與「兒子」互動滿滿，楊謹華說：「與敬驊的默契超好，原本擔心會聊不起來，但發現他有一顆早熟的心，什麼都講，唯一像小朋友的時刻是愛講冷笑話。」

楊謹華也分享為了扮演好理髮師的角色接受美髮訓練，在訓練的過程中可以看見她架勢十足，把玩髮型師剪刀，聽到一把剪刀要價上萬驚呆喊：「不敢碰！」還開玩笑問觀眾：「如果我開一家店，你們願意來嗎？」

除了理髮師的挑戰外，楊謹華還分享：「演出最大的挑戰是台詞不能減或加一個字，必須按照劇本所寫的說出來，雖然剛開始不習慣，但把它變成挑戰，就變得很有趣。寶生的個性非常樂觀，即使人生遭逢變故，她還是很努力地生活。」導演林冠慧也對楊謹華的演出讚譽有加：「她把寶生搞得比劇本更有血有肉，她會加一些自然又有效果的角色特色，在這部戲可以看到完全不一樣的楊謹華。」

楊謹華為了扮演好理髮師的角色，特別接受美髮訓練。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華為了扮演好理髮師的角色，特別接受美髮訓練。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華在劇中是有點暴力的爆炸捲髮媽媽外，還兼任髮型師的身份。(圖:愛奇藝國際站提...
楊謹華在劇中是有點暴力的爆炸捲髮媽媽外，還兼任髮型師的身份。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華(右)與竇智孔再度合作，這次飾演逗趣夫妻。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華(右)與竇智孔再度合作，這次飾演逗趣夫妻。(圖:愛奇藝國際站提供)
楊謹華(右)認為當媽該幽默、與孩子當朋友，讚曾敬驊早熟，唯一像孩子的時刻竟是講冷...
楊謹華(右)認為當媽該幽默、與孩子當朋友，讚曾敬驊早熟，唯一像孩子的時刻竟是講冷笑話。(圖:愛奇藝國際站提供)

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