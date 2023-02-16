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「茶金」千金淪戰俘 連俞涵落魄樣曝光

記者杜沛學／綜合報導
「聽海湧」主要演員吳翰林(左起)、Runa、連俞涵、朱宥丞、黃冠智出席開鏡儀式。(圖：公視提供)
「聽海湧」主要演員吳翰林(左起)、Runa、連俞涵、朱宥丞、黃冠智出席開鏡儀式。(圖：公視提供)

公視拍攝全新時代劇集「聽海湧」，製作首部以台灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的台籍戰俘監視員，悲愴的生存血淚史。該戲一度因拍攝的艱難與疫情的影響而停擺，近日終於在主場景高雄開鏡。

台北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、「俗女養成記」的「小蔡永森」朱宥丞，分別在「聽」劇中飾演遠赴南洋小島的「台籍戰俘監視員」三兄弟─男主角志遠、榮輝、德仔，在戰火下互相依靠、扶持，堅不可摧的兄弟情是一大看點。

三人在劇中有大量的日文台詞，在開拍半年前就開始學習日文，劇組更在農曆年期間送他們赴日本學習日文、感受日本文化。在日本同居三周，三人除了日文進步神速，也自然培養出緊密友誼。吳翰林透露：「我們在日本都睡在同一間房間，毫無保留地在彼此面前搞笑打鬧。」

時代劇女神連俞涵在「聽」劇中形象大翻轉，從「茶金」不認命的客家千金、女商人，淪為命運乖舛的戰俘。在外型上，她刻意不修邊幅，不修剪頭髮也不修眉毛，以「戰地連俞涵」的樣貌，讓自己的妝髮造型能更好發揮，創作出最寫實的樣貌。

連俞涵認為，演出該角色最困難挑戰是，「得在那些沒有話語的安靜時刻，一切（情緒）依然非常激烈地在流動。」她也感性說：「這次比先前演出『一把青』朱青更飽受戰爭無情的摧殘，更心疼『聽海湧』何景儀這個角色。」

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