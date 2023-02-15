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李靚蕾再戰王力宏：敢做不敢承認 曝官司3大重點

記者梅衍儂／即時報導
王力宏、李靚蕾。（本報系資料照片）
王力宏、李靚蕾。（本報系資料照片）

王力宏推出新歌「想見就能相見」，被前妻李靚蕾隔空嗆聲「一直都有看喔」，要他不要再消費家人，雙方透過律師持續隔空交戰，稍早李靚蕾的律師陳建州發了4點聲明，並公開了紐約法院的訴訟結果。

李靚蕾的律師陳建州回應：「這一年多以來，王先生雖違反雙方協議約定，亦未做到2021年11月20日『左思右想』的公開聲明內容，但靚蕾對於王先生復出仍獻上祝福，期盼兩人能為了家人利益，各自安好。」

律師陳建州接著表示，「王先生在家事案件審理中，不顧家人感受和利益，夥同其家事律師共同創作發行含有抹黑靚蕾、扭曲有關家人隱私之歌曲，並廣發新聞稿操弄輿論，誤導社會大眾，已嚴重打擾靚蕾與家人的平靜生活和權益，迫使靚蕾必須還原事實真相。」

李靚蕾的律師最後公開了紐約法院的訴訟結果，「基於兒少法規定及保護家人立場，不便多加說明，但唯一能說的就是靚蕾一直盡心盡力促使王先生與家人的穩定相處，絕無違反法律情事。對於王先生為了復出聲勢違反兒少法，片面對大眾釋出誤導性之訊息侵害。」再次強調：「衷心期盼王先生能以家人福祉為重，還給家人平靜的生活，不要再浪費社會資源。」

李靚蕾律師陳建州說明美國紐約法院訴訟結果：

（1）王先生在美國法院所提動議在2022年7月6日均遭美國法院判決敗訴，因此王先生於2022年8月5日向美國法院提交上訴申請書，依法可於2023年2月6日前備妥文件向法院上訴。然，王先生在期限內並無提出上訴，因此2022年7月6日美國法院的判決，已確定成為最終判決，不容王先生混淆視聽。

（2）王先生於2022年8月31日向美國法院提交（2022年11月7日另向臺灣法院提交）不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請，王先生竟然敢做，為何不敢承認，甚至要誣指靚蕾造謠？

（3） 靚蕾於2022年11月23日針對王先生違反雙方協議事項，向美國法院提出強制執行之聲請，待美國紐約法院裁判。

李靚蕾 王力宏 隱私

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