王力宏新歌唱思念孩子 李靚蕾嗆別再消費

王力宏全面回歸歌壇。(取材自Instagram)

歌手王力宏 沉潛一年多後推出全新單曲「ONE 一個」,也才於美國拉斯維加斯完成「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會,而他跟李靚蕾 的官司未解,雙方同樣很少更新社群 ,不過,李靚蕾日昨突然透過Instagram發文了,似乎在對王力宏喊話。

李靚蕾透過Instagram疑似對王力宏喊話。(取材自Instagram)

王力宏新歌「ONE 一個」與「想見就能相見」在演唱會上獲得滿滿好評,於是趁著情人節將至發行,「想見就能相見」LIVE版,歌曲中也暗藏他思念孩子的心聲:「這是爸爸寫給孩子們,我的孩子們的一首歌,爸爸想你們。」不過對於這樣的做法,似乎引來李靚蕾不滿,她在Instagram限時動態寫下:「一直都有看喔……不要再消費了。」更標注「摘下面具做人很難嗎」、「truth will always reveal」(真相總會揭曉)。

對此,王力宏也透過律師表示,法律做了兩次裁定,李靚蕾都沒有遵守,邱瓈寬晚間也在私人臉書反擊:「一直?真的?有看不等於想見就能相見。」同時標註「因為隱藏的事沒有不被顯露出來的。」、「Truthls Not What You Wantit To Be」(事實不是妳說的算)。

稍晚,李靚蕾也透過律師陳建州回應:「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案,王力宏先生已確定敗訴終結,不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。李小姐一直盡心盡力促成王先生與家人相處,絕無王力宏的律師所提違反裁定的事情。衷心期盼王先生能以家人利益為重,不要為了復出,與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳,實非真心愛護家人的表現。」