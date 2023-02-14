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王力宏新歌唱思念孩子 李靚蕾嗆別再消費

記者黃保慧／綜合報導
王力宏全面回歸歌壇。（取材自Instagram）
王力宏全面回歸歌壇。（取材自Instagram）

歌手王力宏沉潛一年多後推出全新單曲「ONE 一個」，也才於美國拉斯維加斯完成「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，而他跟李靚蕾的官司未解，雙方同樣很少更新社群，不過，李靚蕾日昨突然透過Instagram發文了，似乎在對王力宏喊話。

李靚蕾透過Instagram疑似對王力宏喊話。（取材自Instagram）
李靚蕾透過Instagram疑似對王力宏喊話。（取材自Instagram）

王力宏新歌「ONE 一個」與「想見就能相見」在演唱會上獲得滿滿好評，於是趁著情人節將至發行，「想見就能相見」LIVE版，歌曲中也暗藏他思念孩子的心聲：「這是爸爸寫給孩子們，我的孩子們的一首歌，爸爸想你們。」不過對於這樣的做法，似乎引來李靚蕾不滿，她在Instagram限時動態寫下：「一直都有看喔……不要再消費了。」更標注「摘下面具做人很難嗎」、「truth will always reveal」（真相總會揭曉）。

對此，王力宏也透過律師表示，法律做了兩次裁定，李靚蕾都沒有遵守，邱瓈寬晚間也在私人臉書反擊：「一直？真的？有看不等於想見就能相見。」同時標註「因為隱藏的事沒有不被顯露出來的。」、「Truthls Not What You Wantit To Be」（事實不是妳說的算）。

稍晚，李靚蕾也透過律師陳建州回應：「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案，王力宏先生已確定敗訴終結，不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。李小姐一直盡心盡力促成王先生與家人相處，絕無王力宏的律師所提違反裁定的事情。衷心期盼王先生能以家人利益為重，不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」

王力宏 李靚蕾 社群

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