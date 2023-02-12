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林柏宏曾「靈魂出竅」 看到自己在睡覺

記者杜沛學／綜合報導
林柏宏分享曾經「靈魂出竅」的經驗，認為可能是當時身體太累。（圖：M'INT明潮提供）
林柏宏分享曾經「靈魂出竅」的經驗，認為可能是當時身體太累。（圖：M'INT明潮提供）

台灣男星林柏宏最近攜手許光漢演出動作喜劇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，挑戰飾演同志鬼老公，展現不同面貌，受訪時分享，自己也曾親身經歷類似「靈異事件」，曾經發生「靈魂出竅」的狀況。

當時林柏宏在聯考衝刺補習班教室睡午覺，睡一睡忽然醒來，發現其他人都還在睡，居然看到自己也正在趴著睡覺，他想睡回自己的身體卻無法，感覺身體很僵硬，一直用力衝撞，結果感覺很大力的撞到桌子，突然覺得好痛，他就醒來了。林柏宏回憶：「可能就是人家說在睡覺的時候，遇到這種感覺都是因為身體很勞累，然後你身體的反應跟不上腦袋或心裡的速度，才會這樣。」

林柏宏還自爆糗事，他透露自己是一個很健忘的人，因此他很常忘記拉拉鍊，常常等到回家要換褲子的時候才發現褲子拉鍊沒拉，然後都不知道上一次拉鍊被拉下來是什麼時候，他講完馬上驚呼：「我好怕下一次我出席各大公開場合，大家都會注意我的拉鍊，糟糕！不小心自己爆自己的料！」

此外，林柏宏也親吐自己的理想型，希望對方是個很自在的人，也喜歡看電影跟大自然，如果喜歡接受新事物的人，他認為可以在生活中一起去經歷很多沒經歷過的事情，「比如說我的興趣，她可能也會有興趣參與，她也可以分享她的生活給我。」

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