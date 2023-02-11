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「最美星二代」靠六分飽維持仙氣 卻被香港大解放

記者王郁惠／即時報導
韓菲年夜飯餐餐六分飽，一趟香港行卻大破功。（圖：駿馬客工作室提供）
韓菲年夜飯餐餐六分飽，一趟香港行卻大破功。（圖：駿馬客工作室提供）

台男星王中平與余皓然的20歲愛女韓菲，因仙氣飄飄加上清新脫俗的氣質被網友封為「最美星二代」，她5月將正式推出個人首張專輯，隨著發片正式倒數100天，為保持體態年假運動、飲控不停歇，卻敗給了香港美食。

韓菲面對過年團圓聚餐大魚大肉，堅決「餐餐六分飽」，並持續到健身房跑步、踩踏步機，媽媽余皓然也佩服女兒的毅力跟決心，她笑說：「我都勸女兒過年可以稍微『放假』一下、稍微放縱，但還是看她每天她認真跑步，相形之下我跟爸爸（王中平）都覺得有點慚愧！有時就陪著她一起運動。」

但年假她與家人去香港旅遊5天4夜，因疫情已3年多沒出國的韓菲完全大破功，一天四餐不說，還甜點、消夜吃個夠，她笑說：「把先前減下來的體重全都還回去了！還好有過年前存扣打！」返台第一件事就是跑健身房還債，韓菲有信心地說：「目標兩周三公斤」。

韓菲今年仍有收到壓歲錢，不少長輩知道她要發片，以給紅包的方式預祝她「紅到爆」；韓菲將紅包錢存起來當「發片基金」，有著摩羯座務實個性的她笑說：「其實之前過年拿的紅包都會存在銀行，積少成多，以備不時之需。」

韓菲過年期間和家人去香港度假。（圖：駿馬客工作室提供）
韓菲過年期間和家人去香港度假。（圖：駿馬客工作室提供）

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