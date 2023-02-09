演員丁強陽明山花葬 相伴52年李璇跪地淚別：練習一個人

寇世勳(右)致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣資深演員丁強1月27日辭世，享壽86歲，他走得安詳，已於4日火化，今（9日）中午家屬於陽明山臻善園為他舉行植葬儀式，相伴52年、73歲遺孀李璇拿著鮮花、跪地磕頭，一路相隨與夫訣別，場面哀戚，令人鼻酸。

頂著滿頭白髮，李璇憔悴身影現身，自美返台奔喪的兒女緊跟其後，一見媒體，她雙手合十、90度鞠躬，感謝丁強的老友們來送最後一程，滿臉感動表情：「我們丁強真有福報」，選好植葬位置，由兒子親自將骨灰撒入，丁強長眠於陽明山臻善園，李璇說，丈夫生前不願與自己討論身後事，「植葬」是她替丁強決定的，「植葬供養大地，我將來也要這樣，做大善行，我決定了。」臻善園也是小鬼黃鴻升 長眠處。