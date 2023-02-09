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演員丁強陽明山花葬 相伴52年李璇跪地淚別：練習一個人

記者陳慧貞／即時報導
寇世勳(右)致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
寇世勳(右)致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣資深演員丁強1月27日辭世，享壽86歲，他走得安詳，已於4日火化，今（9日）中午家屬於陽明山臻善園為他舉行植葬儀式，相伴52年、73歲遺孀李璇拿著鮮花、跪地磕頭，一路相隨與夫訣別，場面哀戚，令人鼻酸。

頂著滿頭白髮，李璇憔悴身影現身，自美返台奔喪的兒女緊跟其後，一見媒體，她雙手合十、90度鞠躬，感謝丁強的老友們來送最後一程，滿臉感動表情：「我們丁強真有福報」，選好植葬位置，由兒子親自將骨灰撒入，丁強長眠於陽明山臻善園，李璇說，丈夫生前不願與自己討論身後事，「植葬」是她替丁強決定的，「植葬供養大地，我將來也要這樣，做大善行，我決定了。」臻善園也是小鬼黃鴻升長眠處。

相知相伴半個世紀，老伴先走一步，李璇神情哀傷：「突然當家了，有點害怕」，但也告訴自己要堅強「練習一個人」，失去一輩子的摯愛，這段期間她親自處理丈夫後事，常常累到倒頭就睡，也沒夢過丁強，「兒女回來了，他知道我一定很忙吧」，兒女在身邊，李璇稍感安慰，大家關心她一個人的生活，她直呼孩子們回來，就跟著兒女吃飯，表示日後還是會獨自留在台灣，繼續熱愛的表演工作，不會赴美打擾兒女們的生活。

李璇致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
曹瑞原致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
曹瑞原致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
遺孀李璇致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
遺孀李璇致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
曹瑞原(左)致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）
曹瑞原(左)致哀丁強陽明山花葬。（記者沈昱嘉／攝影）

黃鴻升

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