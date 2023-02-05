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83歲金馬影后秀假牙憶敬業往事 最想演「宮鬥劇」壞嬤嬤

記者黃保慧／即時報導
陳淑芳新書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」發表會。(記者吳致碩／攝影)
陳淑芳新書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」發表會。(記者吳致碩／攝影)

金馬影后陳淑芳舉辦新書發表會，特別邀請「孤味」的導演許承傑，延續電影合作的緣分擔任與談嘉賓，國家影視聽中心藍祖蔚董事長擔任主持，一起回首陳淑芳60年戲路，提到一次為戲打斷門牙，還突然當場拆掉假牙，大方把缺牙給大家看，讓全場驚呼。

盤點陳淑芳過去演出過的經典作品，她身為一個演員，投入身心為戲付出的程度遠超過常人想像。新書發表會上回憶：1996年接演「春花夢露」的祖母角色需要「漏風」，她當機立斷就決定要把自己的門牙敲斷，如實出演。談到這裡，陳淑芳現場也不吝取下假牙給現場讀者親眼見證，演藝的匠人精神在她身上留下痕跡，引來一片熱烈掌聲。

書中也提到，陳淑芳初登影壇時，因為身形嬌小被稱作「袖珍美人」，但她卻選擇在20多歲就超齡接演母親角色，為現在廣受喜愛的「國民阿嬤」形象打下基礎。之所以不求當漂亮女主角，陳淑芳親自解釋：「我年輕的時候不算最漂亮、又不會撒嬌，做人要務實，既然想要走這條路，我把媽媽演好，就可以演出每齣戲的媽媽，角色就不被搶走啦！我會盡力不讓大家失望！」真情流露的一席話，感動台下無數讀者。

陳淑芳也首度揭露，若有機會演現在最受歡迎的宮鬥劇，「要出名就要演壞嬤嬤！」她大膽表示，入行多年，若可以演到街妓「站壁女」也很有趣，「雖然已經這麼多歲，看我演『站壁』也會很好看吧！」許承傑導演也趁機分享，近期將會釋出和陳淑芳合作的最新作品，「去年跟阿姨拍的作品，讓阿姨挑戰大家會嚇到的角色，各位可以期待一下！」可見金馬封后之後，她仍不忘作為演員的追求，持續不懈自我挑戰。

陳淑芳現場摘下假牙，分享當初為1996年「春花夢露」電影，取下門牙以符合角色形象...
陳淑芳現場摘下假牙，分享當初為1996年「春花夢露」電影，取下門牙以符合角色形象的經歷，引來現場一片熱烈掌聲。(圖：國家影視聽中心提供)

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