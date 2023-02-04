突染重症？ 陳德容澄清感冒引發過敏

陳德容用新拍的照片證明自己沒感染重症。（圖：陳德容提供）

瓊瑤劇女神陳德容，1990年代拍攝過多部膾炙人口影視作品，包含「梅花三弄之梅花烙」、「一簾幽夢」、「梅花三弄之水雲間」、「新鹿鼎記」等，近年則多在中國大陸發展，近日傳出她返台後「確診重症」銷聲匿跡，日前她親自回應純屬烏龍爆料，她說：「我如果確診重症應該在醫院，沒有這事，單純只是感冒引發過敏 而已。」

陳德容澄清沒有得重症。（圖：陳德容提供）

陳德容表示今年1月初她返台探望母親過年，雖然有確診但是屬於輕症，也沒上過醫院，日前因為台北和杭州氣溫驟變，加上她來回奔波不慎感冒，繼而引發皮膚過敏，絕非外傳的感染重症，對外界烏龍傳聞，她輕描淡寫：「可能是要逼我出現吧。」

陳德容近來演藝事業放在中國大陸，但也擔任台灣電影 「山中森林」監製和演出，山中森林宣傳活動原定在去年12月底，但因她當時人在大陸無法返台，所以缺席宣傳活動，但是她對導演 姜寧的表現十分肯定，「一個新導演能夠賣出這樣的票房相當不錯，很值得鼓勵。」

陳德容在「山中森林」飾演美豔的酒店老闆娘「淑貞」，與李康生、謝承均有段三角關係，只見她突破形象，抽菸、打人、飆髒話樣樣來，姜寧也給予陳德容正面肯定，陳德容說揣摩角色並不難，現實中也看過一些上班的妹妹，盡量去做一些研究，也去了酒店實際考察。