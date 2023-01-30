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林佑威返台為「女兒」慶18歲 網驚：是兄妹吧

記者陳慧貞／綜合報導
林佑威(左)為樂樂慶生。（取材自臉書）
林佑威(左)為樂樂慶生。（取材自臉書）

45歲台灣藝人林佑威2013年演出電視劇「兩個爸爸」，劇中與楊一展分飾的溫柔爸比和性格爹地，加上童星樂樂飾演的女兒溫蒂，一家三口溫馨互動，廣受觀眾好評，近日林佑威返台過年，還特地與「女兒」樂樂團圓慶生，與該劇播出時隔10年，如今樂樂長成18歲美少女，歲月卻不在他臉上留下痕跡，依然凍齡，「父女」同框令粉絲激動：「這是兄妹吧！」

林佑威(左起)、樂樂、楊一展演出「兩個爸爸」。（本報資料照片）
林佑威(左起)、樂樂、楊一展演出「兩個爸爸」。（本報資料照片）

當年童星樂樂年僅8歲，日前她過18歲生日，開心在社群平台貼出和林佑威的合照，寫下：「是好久不見的佑威爸比～謝謝爸比的驚喜慶生，今天不小心泛淚了好幾次，最最最後！謝謝身邊可愛的大家，18歲在滿滿的愛之中度過，非常幸福唷！」只見樂樂留著妹妹頭髮型，已是亭亭玉立的小美女，林佑威也寫道：「「我們『兩個爸爸』的寶貝小女兒生日快樂，從8歲到18歲一晃眼就過去，小樂樂長大成人了，願你永遠幸福快樂！」

照片曝光後，引來網友一陣暴動，除了祝福樂樂生日快樂，紛紛大讚林佑威：「爸比為什麼都沒有老」、「爸爸變哥哥了」、「你是穿越來的吧！」、「明明就是兄妹」、「我們的小公主長大了！但是我們的爸比完全沒變啊！」

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