藍心湄戒酒客串時代劇 神還原「送子觀音」

藍心湄頂5公斤假髮實心頭飾，客串演出「送子觀音」。（圖：公視、禾豐製作提供）

女星藍心湄在公視時代劇「牛車來去」中客串演出「送子觀音」，身穿端莊典雅的白衣與頭冠，手捧著嬰兒亮相，劇中出現在米可白的夢境中，僅短短出現10幾秒，卻堪稱「神還原」。許多觀眾第一眼都沒有發現是藍心湄，直呼「太驚喜了」、「怎麼有那麽美麗的送子觀音」。

藍心湄過去曾客串李岳峰執導的戲劇「苦力」，這次對於導演 的邀約，更是一口應允。她透露，拍攝前一天還特別「齋戒」、沒有喝酒，妝容也是自己打底上妝，到了現場化妝師再幫忙修眉毛，直說：「非常開心得到觀眾的認同，是很特別的演出經驗。」

拍攝當天，藍心湄頂著近5公斤的假髮實心頭飾，站在高台上維持儀態拍攝了兩個多小時，相當敬業。李岳峰導演認為，藍心湄不管在臉型、長相、體態上都很像慈眉善目的觀音菩薩，便提出了邀約。對此，藍心湄笑稱：「導演敢邀請，我就敢演！」製作人更在事後發現，拍攝日是去年農曆2月19日，正逢觀音佛辰，直呼太巧合。

「牛」劇中有許多客串驚喜，「華燈初上」中的人氣酒客「中村先生」加賀美智久也友情演出，飾演肝病權威的乃木醫生。金鐘、金馬雙料男配角陳博正（阿西）亦參與客串，打赤腳特別演出貧窮佃農阿喜伯。

劇中陳博正與游安順兩位金獎級老戲骨的對戲，令人動容。導演特別為本身有在修行的陳博正，親寫了一場在牛塚祭拜亡牛的戲，「阿喜伯誠懇感恩牛付出、祈求牛轉世好人家，由西哥來詮釋，格外感人。」