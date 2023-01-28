曹佑寧切菜好生疏「表情無助」 陶晶瑩於心不忍

曹佑寧認真做好基本工作。（圖：台視提供）

男星曹佑寧加入寵物實境節目「哈囉!毛小孩」，為了毛孩親自下廚。他毫無料理經驗，一開始拿刀切菜的樣子，把工作人員嚇一大跳，深怕他切到自己。曹佑寧並不氣餒，拿出當運動員 時的認真精神，加強自主訓練，他透露在實習工作之餘，在家裡也會練習切菜，現在手法已經進步很多。

實習過程會面臨千變萬化的考驗，對於剛進廚房的曹佑寧來說，仍有許多需要適應的地方，他自認應變能力及反應上需要再加快：「像是人手比較不足的時候，除了做菜，有時候還要顧到外場的狀況，會感到比較棘手，但現在有強迫自己加快速度，不過還在努力適應中。」

曹佑寧在廚房幫忙。（圖：台視提供）

節目力求提供毛孩友善及專業的服務，之前陶晶瑩在「哈囉!毛小孩」官方IG直播時透露，某次錄影只有她和曹佑寧在內場廚房備餐，兩個人忙得不可開交；後來許富凱前來支援，曹佑寧則去幫忙去溜狗，雖然還是維持兩名人力，但是流程就順了很多。陶晶瑩笑問，曹佑寧要不要考慮專心寵物美容就好。原因是曹佑寧經常在廚房露出無助又無辜的表情，讓人看了很於心不忍。曹佑寧笑著解釋：「應該是因為在不熟悉的環境，有時候事情一多會有點無助。」