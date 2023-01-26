首次在台灣過年 具俊曄狂發紅包

具俊曄過年期間參與台北小巨蛋「極限震撼」演出，並帶來DJ秀。(記者梅衍儂／攝影)

百老匯 劇目「極限震撼」大年初一起於台北小巨蛋登場，韓星具俊曄 也參與了兩場演出。演出後他趁空受訪，談及在台如何過年，他透露「去了婷婷（小S）家，做了韓國料理給大家吃，印象深刻的年菜是熙媛媽媽包的餃子 」、還有「我發了好多好多的紅包」。

這是具俊曄第一次在台灣過年，他表示事前很期待，結果也很開心，「非常符合我的期待，過了一個好新年。」透露「因為婷婷的婆婆說想要吃我做的韓國料理，所以我做了了烤肉、包生菜給他們吃。」

問到南韓家人有到台灣嗎？他說沒有；另有包紅包給徐媽媽，但金額不能透露，「我也有收到紅包喔！我也有紅包給小朋友們，有很多姪女姪子，都有給他們。」

具俊曄今和阿根廷舞者合作跳舞，並加碼五分鐘的DJ秀。問到最大的挑戰，他說：「我很久沒有跳舞了，對我來說是一項挑戰。」

演完第一場的心情？他笑說：「平安無事地結束了。」具俊曄以前有看過「極限震撼」，這回自己上台表演感受大不同，「表面上看起來興高采烈在跳舞，其實都在想下一段舞。」