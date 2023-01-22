具俊曄閃婚大S 2022年風雲人物榜首

大S（左）、具俊曄成為2022最火紅人物。（取材自Instagram）

2022年度「十大娛樂新聞」及「十大娛樂新聞人物」中，「大S 」徐熙媛閃婚具俊曄 的偶像劇情節，因前夫發言仍持續受到關注居「十大娛樂新聞」榜首，國際則有玄彬及孫藝珍世紀婚禮、強尼戴普與安柏赫德的世紀官司強力吸睛。「十大娛樂新聞人物」中，「具俊曄」與舊愛大S結婚、熱議話題再奪人物榜榜首；「朱俐靜」、「余苑綺」不敵癌魔離世令大眾遺憾入榜；三金話題人物則強勢霸榜6席。

大S和汪小菲離婚後，去年驚爆與20年前初戀男友韓星具俊曄再婚，偶像劇般的情節在台韓掀起討論，最近更因贍養費和「床墊事件」、前夫及前婆婆張蘭在社群 發聲，讓大S的感情世界再度成為話題，奪下排行榜冠軍。藝人的健康狀況及影視發展近況也受到網友高度關注，林志穎駕駛特斯拉發生自撞車禍，期間曾多次傳出病況加重、毀容等傳言，排名第2；藝人納豆去年初突然腦出血中風，療養過程中女友始終不離不棄的照顧，位居第3。而韓星孫藝真與玄彬因戲定情，今年3月舉辦世紀婚禮後也在近期誕下男嬰，排名第6名；韓劇女神孔曉振、台灣演藝圈情侶檔胡宇威和陳庭妮結婚潮、周董和昆凌喜迎第三胎等喜訊，也擠進榜中排名第10。此外，令人驚嘆的眷侶婚變事故同樣受到矚目，好萊塢明星強尼戴普與安柏赫德的世紀官司，雙方攻防戰成離婚官司經典，好萊塢更決定翻拍電影，搶進第4名。

年底十大娛樂新聞出爐，大S奪冠。（圖：Yahoo奇摩提供） 十大新聞人物，具俊曄奪冠。（圖：Yahoo奇摩提供）

曾因感情事件停擺演藝事業的羅志祥，日前展開各地巡迴演唱，更宣布加盟新東家華納音樂，積極復出消息引起討論，擠進第8名。隨著網路媒體日益發達，社群盛事也備受矚目，不論是知名YouTuber Joeman在第四屆「走鐘獎」七獎全摃龜，或是轉戰經營YouTube界、因霸氣的風格深受粉絲喜愛的藝人王思佳，也受到網友關注，排行第9名。

2022年娛樂圈動態頻傳，最受關注的莫過於透過一通電話與舊愛大S重逢的南韓藝人「具俊曄」，不僅搶占新聞話題、更再登人物榜榜首。而因罹癌逝世令大眾不捨的「超級偶像」總冠軍的「朱俐靜」、抗癌長達8年的「余苑綺」也入榜，分居榜單第2、4名。此外，轉戰中國再次爆紅的甜心教主「王心凌」則登榜第3位。