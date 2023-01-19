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7個月年終獎金 蕭敬騰大方寵員工

記者王郁惠／綜合報導
老蕭受邀出席企業尾牙，舞台魅力嗨翻全場。（圖：華納音樂提供）
老蕭受邀出席企業尾牙，舞台魅力嗨翻全場。（圖：華納音樂提供）

台灣歌手蕭敬騰（老蕭）日前受邀參加企業尾牙演出，帶Live Band一連嗨唱8首歌曲，更臨時加碼演唱「王妃」，誠意十足。不僅彈吉他、彈鋼琴，老蕭跳上跳下滿場飛，濕身到脫掉外套只剩背心，他興奮表示：「今天的任務就是要讓大家High起來，讓大家準備迎接一個好年。」

老蕭在接獲邀約時就親自與演唱會團隊討論節目內容與歌單，他以「只能想念你」開場，接著演唱「讓我為你唱情歌」、「阿飛的小蝴蝶」等歌曲，舞台魅力無人能擋，台下觀眾紛紛都從座位衝到舞台前方，跟著老蕭一起大合唱，台下尖叫聲此起彼落。

老蕭絲毫不受前陣子手指小骨裂傷的影響，堅持不因受傷更改節目內容，只期望帶給大家最精采的舞台，他說：「真的太High了，希望大家今天晚上都玩得開心、抽到大獎。」也祝福現場員工平安健康、業績滿滿。而他去年演藝成績亮眼、工作邀約不斷，也帶旺自家經紀公司喜鵲娛樂，他也大方回饋辛勞員工，最高將送出7個月年終，最少也有2個月。

演出結束後，蕭敬騰也直奔家門，陪爸媽和家人們吃飯、打麻將，迎接蕭媽媽生日，孝順的老蕭除了送上紅包，也期待天氣好時，要帶爸媽去宜蘭、台南來趟美食之旅。談到新年新希望，老蕭期許帶給大家更好的作品，也無預警曝光2月初將有新作品釋出的喜訊。

蕭敬騰 美食

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