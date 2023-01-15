「具俊曄向大S提離婚」影片登熱搜 台網友：中國假新聞

大S與具俊曄。（取材自Instagram）

台女星大S （徐熙媛）和汪小菲2021年結束10年婚姻後，去年卻爆出閃電再婚舊愛、南韓藝人具俊曄 。不過，近日卻傳出YouTube 發燒影片排行榜中出現一則影片，且高達逾85萬人點閱瀏覽，內容中提到具俊曄疑似因為壓力大已向大S提離婚並道歉。有網友將內容轉發到臉書社團，引發網友熱議。

網友發文，轉載一則YouTube發燒影片，並質疑「史上YT發燒99.99999%都是倒讚，也沒任何留言超神奇啊～傑克。這為什麼能頂上去，不是說水軍洗不上去嗎」。照片中，只見該影片按讚數僅1828，但倒讚數卻高達1.9萬，但事後也有網友指出YT已經取消顯示倒讚數，並質疑他為何能看到倒讚數。

畫面一出，網友們紛紛留言表示：「感覺就是中國那邊的假新聞」、「鯉魚我一律都不看，超天馬行空」、「鯉魚就是假消息台啊」、「應該是錢力不夠」、「中國假新聞、農場造謠文一堆，專門洗腦受眾」、「中國假新聞、農場造謠文一堆，專門洗腦受眾」，還有網友認為「我是覺得真假沒啥差……因為沒啥在追著一家的私事」。