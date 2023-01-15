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「具俊曄向大S提離婚」影片登熱搜 台網友：中國假新聞

噓！星聞／即時報導
大S與具俊曄。（取材自Instagram）
大S與具俊曄。（取材自Instagram）

台女星大S（徐熙媛）和汪小菲2021年結束10年婚姻後，去年卻爆出閃電再婚舊愛、南韓藝人具俊曄。不過，近日卻傳出YouTube發燒影片排行榜中出現一則影片，且高達逾85萬人點閱瀏覽，內容中提到具俊曄疑似因為壓力大已向大S提離婚並道歉。有網友將內容轉發到臉書社團，引發網友熱議。

網友發文，轉載一則YouTube發燒影片，並質疑「史上YT發燒99.99999%都是倒讚，也沒任何留言超神奇啊～傑克。這為什麼能頂上去，不是說水軍洗不上去嗎」。照片中，只見該影片按讚數僅1828，但倒讚數卻高達1.9萬，但事後也有網友指出YT已經取消顯示倒讚數，並質疑他為何能看到倒讚數。

畫面一出，網友們紛紛留言表示：「感覺就是中國那邊的假新聞」、「鯉魚我一律都不看，超天馬行空」、「鯉魚就是假消息台啊」、「應該是錢力不夠」、「中國假新聞、農場造謠文一堆，專門洗腦受眾」、「中國假新聞、農場造謠文一堆，專門洗腦受眾」，還有網友認為「我是覺得真假沒啥差……因為沒啥在追著一家的私事」。

實際上點進該影片中，發現內容是過去許多媒體的影片「移花接木」來的，當中具俊曄稱大S不喜歡他道歉，該內容其實是去年具俊曄登韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的內容，當時他說「大S不喜歡我說I'm sorry，會叫我不要說這種話」，直言大S不喜歡看到他愧疚的樣子，稱讚大S心胸寬闊。

具俊曄昔日受訪影片遭移花接木，成YT發燒影片，引來網友熱議。（截圖自臉書社團）
具俊曄昔日受訪影片遭移花接木，成YT發燒影片，引來網友熱議。（截圖自臉書社團）

大S 具俊曄 YouTube

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