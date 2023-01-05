小甜甜親述遭老公痛毆 堅持報警卻被指責「選了撒旦」

小甜甜夫婦和吳東諺、白家綺曾是教會裡的支柱，但現在4人感情生變。（取材自臉書）

對於台灣藝人宋逸民 創辦的「藝起發光」教會連日來的爭議，藝人小甜甜不忍了，述說夫妻之間的感情因為教會而分歧，最讓她無法忍受的是，當老公宋先生家暴 她時，教會竟然力挺宋先生，一路阻止她報案、驗傷，最後還指責她，「可惜妳在神與撒旦之間，選了撒旦」。

小甜甜還原家暴始末，去年9月18日下午6點，當時他躺著玩手機 ，她則要哄女兒睡覺，她在家請宋先生去幫女兒洗衣服，連叫三次他不願動作，宋先生覺得煩，氣到坐在她身上動手痛毆她，一陣亂打後結束，她起身報警，打113家暴專線，他則打給教會，不久她接到宋逸民電話要求她不要報警，「我是為妳好，為了妳們的未來，千萬不要報警。」

教會藝人勸她不要驗傷

小甜甜不肯，後來兩名警察趕到，現場細問原因，她說，「我當時全身發抖，因為我實在害怕女兒會感受到打媽媽之後的那種恐懼，當時我是光著腳離開家的，警員還陪我回去拿被子、穿鞋去警局報案，一路說我會保護你」。不久，吳東諺和白家綺就被宋逸民派來「陪」她，希望她不要做筆錄，「但我仍做了，他們認為，那至少不要驗傷，我出警局時看到他們倆，我有嚇一跳，吳東諺要我上車，送我回家，說要跟白家綺陪我禱告。」

在家中禱告的過程中，白家綺一直告訴她，「幸福一直要進來，但妳卻不願饒恕，在我們的信仰中，發生這樣的事，不要在意。吳東諺說，神已經給妳很大的祝福，妳要不要選擇原諒，答應我，不要去驗傷，陳維齡也來說，宋先生年紀還輕，總有血氣方剛的時候，他才打妳一次，不是3、4次，妳難道不能體諒嗎？」

他們不希望小甜甜驗傷，她表面答應，但半夜就去了忠孝醫院驗傷，並到潭美派出所辦完所有手續，「他們對我做的事，超過我所認知的信仰了，是人在教我做事，不是神了，而宋逸民聲明稿中所說，白家綺、吳東諺陪我度過無數個夜晚，其實就是三次。宋先生後來收到傳票，去告訴宋逸民，宋逸民非常不爽，一直問我，妳不是答應我不能上報？我心裡想，我單方面被打，我是受害人，如果當時宋先生不慎打到女兒怎辦？你們都不是受害人，沒有資格說這種話。」

11月教會開戲劇開播記者會，當天媒體碰到小甜甜就追問愷樂近況，她其實只有簡單回答，沒想到記者會結束後，宋逸民滑手機，發現新聞都是她聊愷樂的事，氣到把她叫進辦公室大罵超過40分鐘，「今天新聞全都是愷樂、謝忻，妳想紅也不是這樣，我跟GOOD TV 10年心血，全被妳毀了，要不是我這幾年脾氣改很多了，我會跟妳槓上。但整個過程就是媒體問我，我簡單回答，也沒多說，他就爆炸了，罵完之後最後還說，沒事了，我是愛妳才罵妳。」

控教會讓她與丈夫分裂

回到夫妻之間，9月發生家暴，11月發生宋逸民大罵她，整件事有其前因後果，她說，家暴事件結束後，她無法跟他待在家一個空間，希望他離開，但他就是不走，「阿BEN就幫我去萬華家求他爸媽出來處理，讓他先回家，他爸在過程中一直跟我說抱歉。」夫妻有狀況，她也想談，11月發生事情之後，她離開教會，曾問過他要不要一起退出？「但他回答我說他要想一想，最後他選擇教會，認為教會的一切都是對的，我要感謝『藝起發光』，把一對原本想愛的人徹底變成仇人。」

她反擊宋逸民的第一次聲明稿，說「多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出」，她覺得荒謬，「整件家暴，是我提告，他是被告，動手的人是他，而這些所有細節教會都知道，但沒想到最後留在教會的人是他，還對外說有官司的人不能服事，這不是雙標嗎？我知道他們對我失望，叫我撒告我不撒，叫我別驗傷我還是去了，他們覺得我無法控制，就把我一腳踢開，我想問，你們試試被打一次看看。」

她還說，教會說宋先生因為這件事瘦了十公斤，還秀出照片，「但那是四年前他還沒變胖時的照片，根本不是現在。」