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白冰冰一開始拒唱宇多田光「First Love」：不是我歌路

記者林怡秀／即時報導
白冰冰在花蓮跨年晚會霸氣登場。(圖:三立提供)
白冰冰在花蓮跨年晚會霸氣登場。(圖:三立提供)

白冰冰日前在花蓮跨年晚會上獻唱日本歌手宇多田光的「First Love」掀起網路熱議，有網友虧她把初戀唱成失戀，也有網友讚她的唱功確實有目共睹，白冰冰受訪表示，當初是製作單位建議她可以唱「First Love」，她本想拒絕：「這是製作單位給我的功課，我說這不是我的歌路，我唱的是演歌，這年輕人的玩意，我不行。」但製作單位鼓勵她試試看，於是她才決定挑戰。

來源：噓星聞

佐藤健和滿島光演出的Netflix日劇「First Love初戀」，讓宇多田光的經典歌曲「First Love」再次推上熱潮，白冰冰跨年唱完後也有關心網友評價，「我看到有網友說怎麼把初戀唱成失戀，想請網友可以仔細去看歌詞，歌名叫初戀，但內容都是在講失戀。」她透露和宇多田光的母親藤圭子其實是朋友，「她媽媽是一個安安靜靜的女生，個性也比較悶，我覺得女兒跟媽媽不管是聲音或外型都很像。」

她認為「First Love」歌詞描述的是苦澀難忘的初戀，因此她自認聲音表情十分到位，請網友先了解一下她的日文造詣，「網友聽到初戀以為是首情歌，但這其實是首傷情歌。」

日劇 日本 Netflix

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