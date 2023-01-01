8度攻蛋 蔡依林跨年開唱 爆乳裝嗨翻萬人

蔡依林在台北小巨蛋舉辦跨年演唱會。（記者王聰賢／攝影）

蔡依林 （Jolin）時隔1年8個月，日前攜「4.0版」UGLY BEAUTY魔幻大秀華麗在台北小巨蛋開唱，這也是她繼2019年、相隔3年在跨年夜開唱，她以「惡之女王」形象登場，新披「炫黑女帝」戰袍，掀起全場1.1名觀眾熱情，尖叫聲不絕於耳。

蔡依林8度攻蛋全新造型超性感，豐滿上圍讓現場觀眾大飽眼福，她身著黑色馬甲，搭配性感網襪，搭配過膝長靴，尺度火辣。

蔡依林這次終於在歌迷敲碗聲聲喚之下，演唱周杰倫 18年前為她寫的經典歌「海盜」，旋律一下全場就暴動不已，掀起熱烈尖叫聲，她更特別練了全新海盜舞當作驚喜獻給粉絲，她透露當初在選唱「海盜」這首歌時非常猶豫，不知如何呈現新意，因此讓它在歌單中「出現又消失」許多次，她苦笑說：「每天都在想到底要不要唱『海盜』！」

此次2周共6場的演出，門票6.6萬張售罄，票房收入1.8億台幣（約587萬美元），Jolin特別提早一周進小巨蛋場館彩排，除了與新加入的6位舞者培養默契，要求完美的她反覆練舞，希望臻至完美。至於Jolin的新年新願望，她說：「身體健康！」經紀人透露唱跨年夜對蔡依林是個挑戰，因她平時晚上11點就躺平、12點就入睡，「她一開始聽到要唱跨年場把眼睛瞪得很大，問『真的假的』。」旁人說服她如果不唱跨年場歌迷會失望，寵粉的她決定陪歌迷一起跨年。經紀人也笑說，今天一唱完，Jolin一下台會馬上「關機」。

日前蔡依林練習太頻繁扁桃腺微恙，開唱前已恢復正常，經紀人也透露她沒有特別為了演唱會特訓，「就運動、做瑜伽、補充蛋白質 多喝水，這些是她平常就會做的。」