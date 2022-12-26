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五月天邀AKIRA助陣 促林志玲合體言承旭

記者黃保慧／綜合報導​
林志玲曾以嘉賓身分登場五月天演唱會。（本報資料照片）
林志玲曾以嘉賓身分登場五月天演唱會。（本報資料照片）

五月天「諾亞方舟10周年進化復刻限定版演唱會」，聖誕夜邀來國民姊夫AKIRA助陣，與放浪二勢力驚喜同樂。而六年前五月天聖誕演唱會，單身的林志玲化身聖誕女神力挺，如今則人妻之姿、現身大銀幕為老公加油，有趣的是，中場串場影片裡還驚見言承旭，也意外讓林志玲、AKIRA與言承旭三人，成為聖誕限定版隔空合體。

五月天第三場演唱會，唱完六年前夯曲「第二人生」時，大銀幕出現最美的倩影，正是曾於六年前在五月天台北小巨蛋演唱會任嘉賓的林志玲。林志玲隔空現身、再次化身聖誕女神問：「今年的聖誕節你想要和誰一起過呢？想要有點Man的，還希望是個五個人的組合？你也希望主唱是未婚？好的，統統送給你。」

只是六年前，林志玲獻出「愛的抱抱」時、獨漏阿信，日前改由老公AKIRA彌補，為主唱大人送上「愛的抱抱」，讓阿信樂讚：「很舒服耶。」接著再與放浪二勢力一同合唱「LAST CHRISTMAS」，歌迷瞬間熱血沸騰。而放浪二勢力團員KENJI還特別向主演的舞台劇告假，就是為了來台同樂，而大家熱唱「OAOA」時，還將歌詞改成日文版，聖誕限定台日版「OAOA」。

有趣的是，演唱會的串場影片中，還邀請當年曾參與拍攝的言承旭、林依晨，十年後原汁原味重現，更把畫面優質到4K畫質，也讓言承旭巧妙和昔日情人林志玲、AKIRA另類同場。

放浪二勢力驚喜擔任五月天演唱會嘉賓。（圖：相信音樂提供）
放浪二勢力驚喜擔任五月天演唱會嘉賓。（圖：相信音樂提供）

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