動力火車幽默解釋團名由來 顏志琳：因當時沒高鐵

動力火車到部落小學體驗當小學生。(圖:三立提供)

台灣男子團體動力火車日前上三立「回到小學那一天」，前往海拔約1500公尺的司馬庫斯，最深山的原住民 小學當轉學生。製作單位特別安排他們入學部落小學，甚至勇敢嘗試自己不擅長的舞蹈、英語、體育課等。尤秋興記得小學時候，每天上課路程只有3、4分鐘，但大家還要比賽誰先到，他們每天抓鳥都不念書，更好笑的是他們以為這次錄影是要來當老師的，沒想到竟然變成轉學生。

司馬庫斯他們只聽過別人講，但一直沒去過，這次終於圓夢成行，而同學對這他們充滿好奇，不停問東問西，「你會彈琴嗎?」這兩個老同學幽默回：「我不只會彈琴還會說愛！」讓小孩子聽得一頭霧水。而他們第一堂課就碰到晨操運動，笑稱是老骨頭接受考驗，兩人的熱情讓上課變成簽名會，好像每一位同學都對他們很熟。

當天遇到作文課，尤秋興與顏志琳被同學們虧「你們字很醜耶」，結果兩人發現同學的字比自己的還醜，讓他們哭笑不得。而同學最好奇他們團名為何會叫「動力火車」，顏志琳很幽默解答說：「因為以前沒有高鐵！」小同學不論男女生體力都很強，兩個大人與他們一起打籃球，球球落空，另外他們還有爬山課，爬到一半走到一處竹林，一位女學生突然爬上竹子頂端，讓兩人目瞪口呆，而顏志琳只能跳上一段，自嘆不如。