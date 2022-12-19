60歲生日遭馬國畢熊吻 翁家明一臉驚恐

翁家明（右）被馬國畢嘴對嘴嚇到，表情很複雜。（圖：民視提供）

台灣演員翁家明近日回娘家加入民視8點檔「市井豪門」，劇中演出服飾品牌集團總裁；日前他進棚拍戲，適逢過60歲生日，劇組演員們得知後，等他一踏進休息室，瞬間響起「生日快樂」祝賀聲，小甜甜率先衝上前獻吻，戲裡扮演老公的馬國畢笑罵一句「不知檢點」，卻轉頭抱住壽星嘴對嘴，而翁家明突遭熊吻，一臉驚恐大呼：「這輩子第一次跟男生親嘴耶！」

翁家明生日很低調，同劇演員給溫情，賴慧如得知前輩過60大壽，特別買沙威瑪請劇組當宵夜慶祝，看到過去合作的舊同事，翁家明感受濃濃的人情味，看到棚內有人煲湯，有人煮咖啡 ，在寒冬中，感覺特別溫暖。

一見小甜甜對翁家明獻吻數秒，馬國畢顧不得嘴裡還有沙威瑪，也衝上前嘴對嘴，翁家明五官皺成一團，卻抗拒不了如此熱情款待，只好接招，攝影 棚裡，劇組演員為他慶生，身旁不見昔日瓊瑤劇女神、老婆俞小凡，聽到賴慧如特別準備的宵夜，他開心直呼：「大家對我還是有感情的喔！」

戲裡，翁家明扮演服飾品牌老闆，舉止威嚴霸氣，而私下熱愛登山的他，其實多以休閒裝扮為主，過去他會帶隊爬山，進「市井豪門」劇組後，他立刻組登山團，規劃下一趟登山之旅，他透露，偶爾也會偕同老婆俞小凡一起走步道 ，夫妻同行強健體魄。