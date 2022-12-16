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李銘忠「台灣犯罪故事」遭水刑伺候 毛巾悶臉險斷氣

記者楊起鳳／綜合報導​
李銘忠在「台灣犯罪故事」中搏命演出。（圖：Disney+ 提供）
李銘忠在「台灣犯罪故事」中搏命演出。（圖：Disney+ 提供）

由林予晞、李銘忠、宋芸樺和李霈瑜主演的Disney+ 原創影集「台灣犯罪故事」，在首個單元「出軌」預告中，以一群人為搞「軌」案揭開序幕，林予晞飾演一名保險調查員，卻也身為被害者家屬，和鳳小岳飾演的檢察官一同勘查火車出軌案，沒想到卻挖出更多謎團，角色心境轉折相當複雜。

林予晞回憶，她戲外第一次和鳳小岳見面時，原本想展現她文青的一面，沒想到當天飾演她丈夫的施名帥也在場，多年好友的兩人直接當場就打鬧起來，瞬間在鳳小岳面前破壞了她的人設，讓林予晞感到很崩潰。

在「生死困局」預告中，可見到飾演黑道殺手的李銘忠，在犯下滅門慘案後入獄，有多場驚心動魄的動作戲，其中有場戲李銘忠更是遭「水刑」伺候，被毛巾悶在臉上灌水差點窒息，可說是賣命演出。此外，李銘忠和飾演記者的王柏傑之間爭鋒相對，相互鬥智地一步步將命案真相公諸於世，劇中兩人間的每場對手戲都充滿激烈火花，李銘忠透露全是因為王柏傑拍攝前會主動約他出來討論劇本，每一場戲前都會有很多溝通，讓李銘忠相當感動和佩服，兩人私下也建立起哥倆好的交情。

在「惡有引力」預告中，陳以文飾演的警察父親，心碎又執著地深入追查雙胞胎女兒宋芸樺的校園命案真相，其中一人分飾兩角的宋芸樺，在得知要和金馬影帝陳以文合作時非常開心，認為兩人頻率相近的她表示：「不論我給什麼球，以文哥都接得到，那種一來一往的表演非常過癮，也會在討論劇本時不自覺對他說出：『爸你覺得呢？』就這樣慢慢累積起默契。」

此外，向來以陽光形象示人的李霈瑜，這次在「黑潮之下」預告中神色沉重，穿起軍服飾演出身軍人世家的輔導長，因為一起發生在軍營駭人聽聞的謀殺命案，為證明蔡凡熙的清白她誓言找出真相，卻漸漸揭露在軍中體制下的黑暗祕密。

警察 保險 檢察官

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