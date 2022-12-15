AKIKA曝「兒子塊頭超大」 與林志玲做這事哄兒一秒入睡

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖：潮旅Ciao提供）

日本 男星AKIRA和林志玲 結婚3年，今年初兒子誕生，AKIRA日前接受雜誌訪問大聊新手爸的生活Ｋ，他透露兒子比同齡小孩塊頭大，非常乖巧，「晚上只要我或志玲念故事書，他似乎聽得懂似的，很快就能安穩入睡！而我跟志玲會互相輪流，彼此分擔家務，所以面對包尿布或餵奶都不是問題，像今天早上，就是我換尿布的喔！」

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖：潮旅Ciao提供）

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖：潮旅Ciao提供）

面對「國民姊夫」這個封號，AKIRA婚後至今仍覺得這封號「飄飄的」，他謙虛說：「婚後大家就如此稱呼我，到現在都覺得很不好意思，我覺得『國民姊夫』這稱呼很溫暖，非常謝謝大家的厚愛！」他也提到：「自從當爸爸後我很幸福開心，一點都不覺得累，也透過這個身份，我與志玲成長了許多，更瞭解到生命的張力與珍貴。」

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖：潮旅Ciao提供）

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖：潮旅Ciao提供）

林志玲先前分享懷孕的辛苦過程，藉由自己的經驗，鼓勵想擁有小孩的女性不要放棄。AKIRA也十分贊同：「對！媽媽是最偉大的！我同意有句話說『每個人成功背後都會有個默默支持他的人！』，對我來說，不只是妻子偉大，媽媽也是！我非常謝謝媽媽，從小到大，媽媽給我的影響很深，她對我無止盡的付出，不斷給我滿滿的正能量，無論做任何決定，對我的選擇均是義無反顧的全力支持與尊重，這也影響日後我已為人父的教育方式，我也將媽媽的經驗與志玲一起分享！」

AKIRA對台灣相當熟悉，化身導遊不是問題，「很榮幸！若我化身成導遊的話，我會推薦日本朋友來台灣時，一定要去龍山寺，你可以參拜後逛逛夜市吃美食，感受當地的純樸風情，這陣子，我也抽空參觀了不少主題式展覽，發現『原來台灣的原創者作品這麼豐富多元化啊！』。」

日本男星AKIRA和林志玲結婚3年，笑說「國民姐夫」這個稱號還是有點「飄飄的」。（圖 ：潮旅Ciao提供）

問他最愛的台灣去處，他洋溢幸福神情說：「當然就是我們舉辦婚禮儀式的『台南宗祠』了！我真的非常喜歡那裡！」透露與林志玲都是重視節日的人，逢節日都會一家人度過， 「目前除了日本與台灣為重外，未來疫情 趨緩走向安全後，我會想計畫帶著志玲與寶寶來趟歐洲之旅！」