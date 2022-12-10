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莎拉布萊曼抵台 想泡湯喝珍奶吃小籠包

記者陳建嘉／綜合報導
莎拉布萊曼不擔心台灣天氣濕冷，「我可是英國人呢」。（記者李政龍／攝影）
莎拉布萊曼不擔心台灣天氣濕冷，「我可是英國人呢」。（記者李政龍／攝影）

「美聲天后」莎拉布萊曼相隔五年再度到台灣開唱，將由南到北巡迴表演「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」，日前在台舉辦記者會，直言想念台灣美食，她拿出紙筆詢問媒體哪裡有好吃、好玩的，「我想要吃小籠包，還有珍珠奶茶」。

莎拉布萊曼直言兩年前就計畫赴台開唱，但因為疫情只得取消，「我來台灣表演很多次了，這裡一直是我職業成功的里程碑，台灣很棒，粉絲也很友善。」由於她也很愛喝珍珠奶茶，但一直誤以為珍珠是韓國人發明的，如今得知台灣才是珍珠奶茶的發源地。

是否擔心這幾天天氣陰冷，她則笑答「當然沒關係，我可是來自濕冷的英國呢」，她提到自己從未泡過溫泉，如果有時間，希望也能去北投泡溫泉。

莎拉預告演唱會上會唱不少聖誕歌曲，服裝方面，她直說很期待每次都可以穿漂亮衣服在舞台上表演，更透露凱特王妃喜歡的英國設計師珍妮帕克漢（Jenny Packham）也為她設計服裝。不過最高興的還是這次行程充裕，「我同時也是現代藝術的收藏家，對美術館滿有興趣的，希望有機會可以去走走。」她說自己每到一個新地方，就會去當地的博物館，「我想去逛故宮博物院」。

疫情趨緩，莎拉又展開全球巡迴演唱的行程，「我從世界不同角落看到很多，這些也能多給予我豐富的生活體驗，體驗得到許多表演的靈感。」她同時也是出了名的尊崇英國皇室，面對女王離世也感到相當哀戚，但希望能透過音樂，讓大家感受到這個世界依舊充滿著愛，至於哈利王子與梅根製作Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」，預告將會爆料皇室祕辛，她雖表示尊重，但也霸氣直言「我們英國人其實根本懶得討論他們的事」。

「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」將於12月14日至18日在台舉行，將從高雄出發，分別在台中、台北及屏東展開巡演。

英國 哈利 疫情

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