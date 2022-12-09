蔡依林低胸扮絕美DJ 婉拒電影女主角邀約：等下輩子

蔡依林（右）客串DJ。(圖：金盞花大影業提供)

程偉豪最新喜劇力作「關於我和鬼變成家人的那件事」，邀請亞洲天后蔡依林 親自譜曲演唱電影 主題曲「親愛的對象」，9日歌曲MV在Jolin官方Youtube頻道首播，劇情竟暗藏玄機，彷彿電影前傳一般，解釋片中林柏宏飾演的毛毛跟阿嬤如何成為彼此的依靠，蔡依林更驚喜客串一角，扮演穿針引線的關鍵角色，讓首度跟女神合作的林柏宏直呼：「要被融化了！」

程偉豪也藉機對Jolin遞出電影合作邀約，她卻婉轉表示要等「下輩子」，導演 仍不放棄，期許未來有機會讓蔡依林當自己的電影女主角。

導演程偉豪（右起）、蔡依林、林柏宏以及導演殷振豪合體。(圖：金盞花大影業提供)

「關於我和鬼變成家人的那件事」是導演程偉豪執導的第五部作品，他首度挑戰喜劇融合驚悚、偵探元素，並結合性別議題的創新類型作品，因此在發想合適的電影主題曲時，直覺想到曾合作「紅衣女孩」、「愛的羅曼死」兩支MV的天后蔡依林，他表示：「Jolin平常突破自我、打破性別刻板的形象，非常符合電影想講的東西，將劇本寄過去後，馬上邀請成功，她甚至親力親為操刀擔任音樂製作人，讓我們很感動。」

「親愛的對象」MV則特別找來「當男人戀愛時」導演殷振豪執導，巧妙的劇情設計有如「關於我和鬼變成家人的那件事」電影前傳，解釋了林柏宏飾演的毛毛跟「毛嬤」王滿嬌之間親密的祖孫情，蔡依林在MV裡驚喜客串DJ一角，是這對祖孫打破隔閡、解開心結的關鍵人物。故事內容是關於「出櫃」，但出櫃並非傳統所想的性別認同，也可能是願意對重要的人分享藏在心底的秘密，如同MV中透過最後祖孫眼神的交會，彼此出櫃了，不再害怕對方知道自己的秘密。

來源：蔡依林 Jolin Tsai

林柏宏首度跟女神拍MV，他搞笑套用毛毛金句說：「不敢相信！」Jolin也開心表示，之前「詩人漫步」MV有找林柏宏演出，但她當時不在場，算是遠端情緣，這次透過電影主題曲，總算正式同台，更讚說：「我有先看到電影裡面兩位男主角的表現，今天再看到本人，很可愛！」林柏宏被女神稱讚一臉害羞，並趁機告白：「今天有拍一幕是她回眸對我笑，整個都要融化了。」