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觀影說劇／視帝李銘順成輕浮大叔 曖昧移工陷糾葛

記者杜沛學╱綜合報導
金鐘視帝李銘順(左)扮演油條正義感大叔，與雷嘉汭(右)飾演印籍幫傭擦出感情火花。(圖：鏡文學提供)
金鐘視帝李銘順(左)扮演油條正義感大叔，與雷嘉汭(右)飾演印籍幫傭擦出感情火花。(圖：鏡文學提供)

金鐘視帝李銘順與北影非常新人雷嘉汭合作「八尺門的辯護人」，出席在新加坡舉辦的2022年亞洲電視論壇及內容交易市場展(ATF)台灣內容發布會。劇中李銘順飾演公設辯護律師佟寶駒，雷嘉汭飾演印籍看護Leena，佟寶駒找上Leena替殺害台籍船長的印尼籍漁工辯護，更意外發展出複雜的情感糾葛。

劇中李銘順與雷嘉汭和飾演替代役男的初孟軒，攜手替殺害台籍船長的印尼籍漁工辯護，衍生出隱晦糾葛的感情線。李銘順現場分享：「Leena是我鄰居的看護，被我發現她會東爪哇方言，就被我找來當翻譯了。」 雷嘉汭則表示：「在戲中Leena都叫佟寶駒寶哥。一開始他對我有點輕浮，後來又解救了我，找我幫忙翻譯，我們才開始有聯繫。」

李銘順笑說：「我的角色就是輕浮、油條又有正義感的大叔。」雷嘉汭認為：「劇裡面寶哥有點喜歡Leena，會私下約出去，還想送禮物，但Leena只把他當大叔。」

李銘順澄清：「我也不是喜歡她啦，就是可能有一點小曖昧，而且想送的禮物一直送不出去，因為她心裡比較喜歡初孟軒；在劇中，寶駒和Leena應該說是，有共同的革命情感又有點曖昧。」

雷嘉汭在劇中對外說李銘順是她男友的爸爸，讓李銘順大為不滿，自稱明明也可以說是她男朋友，是正流行的「格差戀」。至於這段三角關係最終會如何走下去，三人到底是父女、父子或是單純的隊友情誼？兩人開玩笑說：「我們來海外連線問問初孟軒。」

李銘順(右)與雷嘉汭赴新加坡宣傳「八尺門的辯護人」。(圖：鏡文學提供 )
李銘順(右)與雷嘉汭赴新加坡宣傳「八尺門的辯護人」。(圖：鏡文學提供 )

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