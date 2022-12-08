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「台第1美女」蕭薔右肩動手術 2023年曆差點難產

記者楊起鳳／即時報導
蕭薔110公分的長腿。（圖：珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔110公分的長腿。（圖：珍世美學慈善基金會提供）

「台灣第一美女」蕭薔為新的慈善年曆展現了倒掛金鉤鱷魚式等瑜珈體式，正當各界對於她那種種超越極限的動作嘖嘖稱奇之際，她透露在拍攝年曆之前，默默熬忍半年肩傷之苦，幸虧動了手術，才讓她第27年發行慈善年曆的空前記錄不致中斷。

今年年初，蕭美眉在為父親做例行居家整理時，右肩開始疼痛，無法伸展，穿脫衣服時會有卡卡感覺。她忍到7月才開刀，練習了10多年的瑜珈及從未中斷的書法鈔經，也因此一度面臨暫停，蕭美眉說：「當下非常的無言，因為幫父親整理居家是日常的事。平常不管有多忙碌，也會堅持寫完書法，再開始一天的行程。」

蕭薔展現大地天堂鳥式。（圖：珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔展現大地天堂鳥式。（圖：珍世美學慈善基金會提供）

忍痛半年蕭薔就醫，醫生診斷後決定為她做右肩關節擴張術，蕭薔說，「算是很簡單的手術，只是醫生一再叮嚀術後不要過度使用右手，至少休息3個月以上」，她雖然錯愕，隨即卻也泰然處之，依舊天天鈔經，「抄寫經文是對天上媽媽的思念」，蕭美人無悔的深情，化為源源不竭的力量。

神奇的是，肩傷術後不到兩個月，蕭薔竟然可以進棚為年曆拍照，書法一筆一觸有如仙露明珠般動人，極限式的瑜珈動作也震懾眾人。蕭美人身心經過沈澱後，作品更顯氣韻不凡。蕭美人認為「是壞事，也是好事，全在心態跟一念之間 」。

蕭薔與戚維義老師的作品。（圖：珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔與戚維義老師的作品。（圖：珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔透露：「所幸書法老師官大欽重新調整了我握筆及書寫的方式，瑜珈老師Annie從最簡單的方式逐步幫助我，反而讓我重新找回瑜珈的初心。」放下之後，回歸簡單與平靜，鈔經更是一大力量，與疼痛共處，淡然視之。2023年「珍世漱馨」才可以順利完成！

看到2023年曆終於誕生，蕭薔深深體悟：「如夢一般！人生啊，妳總會遇到某個事情，它教會妳換另一個角度整理、思考，結果往往是妳意想不到且美好的。」

蕭薔年曆是歲末年終許多薔粉的殷殷期盼，也是目前所有年曆當中，唯一堅持豪華大版本，27年來沒有改變。每一年的年曆，蕭薔從構思、拍攝、製作、編排、付印，至少需要耗時6個月，「抄寫的心經已逾數千遍」，蕭薔認為：「如果年曆上抄寫的經文和一切美好的圖像，能讓見者平靜、愉悅、豐盛，一切都圓滿了。」

蕭薔穿上百萬金縷衣。（圖：珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔穿上百萬金縷衣。（圖：珍世美學慈善基金會提供）

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