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住飯店700多天 白嘉莉推掉商廣專心公益

記者葉君遠／綜合報導
白嘉莉返台住飯店700多天，沒考慮過置產。（記者王聰賢／攝影）
白嘉莉返台住飯店700多天，沒考慮過置產。（記者王聰賢／攝影）

白嘉莉返台兩年多了，住在飯店裡700多天甘之如飴，至今沒考慮過置產，而她的心願，是為這片她念書、工作及成長的地方奉獻心力，所以期間許多商業廣告找上她，她都拒絕，一心只做公益，「當了幾次愛心大使，老榮民看到我淚流滿面，那感動我覺得幸福。」

疫情影響，許多社福團體這兩年的收入都捉襟見肘，TVBS「愛無限」今年找來白嘉莉當代言人。今年73歲的白嘉莉一身T恤、牛仔褲亮相，依然高貴大方，她常被形容青春永駐，但笑說自己沒有保養，「相由心生，能幫助人開心，我自然開心。」

她現在還是長期住在飯店裡面，每天花一點時間泡澡，然後就專注畫畫，為什麼在台灣不買棟房子來住？她説，沒想過要置產，「自己的房子要找人打掃很麻煩，住飯店吃東西也方便，也經常有朋友約吃飯，安排好出門坐了車就到餐廳，而且我的胃口非常好。」她在印尼家裡曾有過十多個傭人，在台灣就省去繁文縟節，一切交給飯店打理。

她推掉不少商業廣告例如按摩椅等等，一心只做公益，有空也會飛澳洲、美國和新加坡和畫家好友交流，回到台灣，只覺得安全、踏實，今年聖誕節跟過年她都會在台灣過，好好感受一下家鄉的氛圍。

她笑説，「我畫風也有些改變，最近在畫兔子，因為明年是兔年，每天早上早起，就在大房間裡創作，心情自由而平靜。」

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