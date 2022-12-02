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露營初體驗獻給實境秀 林心如說出真心話

記者李姿瑩／台北即時報導
林心如和楊謹華一切自己來。（圖：TVBS提供）
林心如和楊謹華一切自己來。（圖：TVBS提供）

台灣女星林心如率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營，一起參與實境秀「光露營就很忙了」。林心如首次露營體驗獻給節目，結束後問及她是否會再邀約朋友去露營，她笑說：「我想我應該還是一個等待人來邀約，把一切都弄好了之後，拎包參加、提箱入住的那一種露營客。」

為了「光露營就很忙了」，姐姐們去了數個露營地，除了看到好景色之外，與朋友們相聚也令她們回憶豐收。談及最印象深刻的一次，劉品言透露是大家一起玩遊戲，所有人都沒有包袱玩得很瘋很盡興，而郭雪芙則是難忘美景，雲海、森林各個不同的露營地氛圍令她非常難忘，「還有大家一起下廚的好菜色，像是東西都好好吃」。而姐姐們於露營現場，也大嗑藥燉排骨湯，先不思考隔天可能水腫的問題。

「光露營就很忙了」是「華燈初上」的延伸實境秀節目，拍攝結束後，姐姐們被問到最不捨的事，製作人林心如笑說如果再有一次露營，希望是帶全部光的小姐，沒有任何的男生，「看看我們如何能玩出什麼火花」。而郭雪芙更希望是全體演員群都能齊聚，辦一場大型露營聚會。江宜蓉則是難忘大家一起相聚的時光，很快就結束非常不捨，不過也補充：「若要再次跟大家露營絕對沒問題，可是如果條件會更艱苦的話要想一下。」就擔心劇組會再次出更難的題目考驗他們。

林心如揪大家自拍。（圖：TVBS提供）
林心如揪大家自拍。（圖：TVBS提供）
林心如自己動手紮營。（圖：TVBS提供）
林心如自己動手紮營。（圖：TVBS提供）

林心如

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