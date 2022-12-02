露營初體驗獻給實境秀 林心如說出真心話

林心如和楊謹華一切自己來。（圖：TVBS提供）

台灣女星林心如 率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉走出「光」酒店，出發到野外去露營，一起參與實境秀「光露營就很忙了」。林心如首次露營體驗獻給節目，結束後問及她是否會再邀約朋友去露營，她笑說：「我想我應該還是一個等待人來邀約，把一切都弄好了之後，拎包參加、提箱入住的那一種露營客。」

為了「光露營就很忙了」，姐姐們去了數個露營地，除了看到好景色之外，與朋友們相聚也令她們回憶豐收。談及最印象深刻的一次，劉品言透露是大家一起玩遊戲，所有人都沒有包袱玩得很瘋很盡興，而郭雪芙則是難忘美景，雲海、森林各個不同的露營地氛圍令她非常難忘，「還有大家一起下廚的好菜色，像是東西都好好吃」。而姐姐們於露營現場，也大嗑藥燉排骨湯，先不思考隔天可能水腫的問題。