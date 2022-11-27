瓊瑤女神趙永馨變反派觀眾反感 導演曝「溫柔」真實面

趙永馨(左)在「拳職人員」難得操一口道地台語。（圖：公視台語台提供）

台灣昔日「瓊瑤女神」趙永馨一甩過去苦情女形象，在公視台語台「拳職人員」中飾演一心要解散拳擊校隊的校長，不少觀眾氣得牙癢癢，但也讚她演技寶刀未老。趙永馨則表示，收到邀約心情很輕鬆，「除了南部有著好天氣外，製作人（王政賢）又是多年熟識的晚輩，所以這次有了合作上的機會，特別開心。」

「拳」劇導演 黃柏蒼透露，十年前曾在公視學生劇展「姜老的新槍」擔任場務，當時趙永馨在片中角色形象溫柔婉約，「她下戲也是如此，對所有工作人員也都很照顧，感覺就是一個非常溫柔端莊的姊姊。」

過去趙永馨的角色形象大多頗正面，這次在「拳職人員」飾演一心要拳擊校隊解散的校長，有較為負面的形象，導演笑說：「我本來擔心她的演出意願，沒想到她第一考量是希望與鐙輝、葦華等實力派演員合作激盪，足見她的內心深處仍有很大的表演熱情！」

趙永馨在「拳」劇中有不少台語對白，她自謙台語沒那麼好，「台語雖然我聽得懂也會說一些，但對我來說畢竟有一個轉換的過程。」她稱讚黃鐙輝是「非常棒的演員」，還會教她台語，對戲時只要順著他的反應與口氣，很自然的就會說出比較接地氣的語氣。

黃柏蒼稱讚趙永馨一點也沒有架子，工作狀況很穩定，拍攝過程都很順利，特別是演出資歷非常豐富的她，很會配合導演的需求去做調整，工作態度非常嚴謹。

對於觀眾對趙永馨飾演的校長一角氣得牙癢癢，黃柏蒼也解釋：「校長角色出發點其實是善的，台灣面臨少子化，學校職員聘用有師生比問題，若減班第一面臨危機即是約聘職，鐙輝劇中占用約聘校工職，第一刀會先砍他，事實上我覺得最挺黃鐙輝飾的陳教練的應該是校長，最後的最後都在保他。」