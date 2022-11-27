我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

瓊瑤女神趙永馨變反派觀眾反感 導演曝「溫柔」真實面

記者杜沛學／綜合報導
趙永馨(左)在「拳職人員」難得操一口道地台語。（圖：公視台語台提供）
趙永馨(左)在「拳職人員」難得操一口道地台語。（圖：公視台語台提供）

台灣昔日「瓊瑤女神」趙永馨一甩過去苦情女形象，在公視台語台「拳職人員」中飾演一心要解散拳擊校隊的校長，不少觀眾氣得牙癢癢，但也讚她演技寶刀未老。趙永馨則表示，收到邀約心情很輕鬆，「除了南部有著好天氣外，製作人（王政賢）又是多年熟識的晚輩，所以這次有了合作上的機會，特別開心。」

「拳」劇導演黃柏蒼透露，十年前曾在公視學生劇展「姜老的新槍」擔任場務，當時趙永馨在片中角色形象溫柔婉約，「她下戲也是如此，對所有工作人員也都很照顧，感覺就是一個非常溫柔端莊的姊姊。」

過去趙永馨的角色形象大多頗正面，這次在「拳職人員」飾演一心要拳擊校隊解散的校長，有較為負面的形象，導演笑說：「我本來擔心她的演出意願，沒想到她第一考量是希望與鐙輝、葦華等實力派演員合作激盪，足見她的內心深處仍有很大的表演熱情！」

趙永馨在「拳」劇中有不少台語對白，她自謙台語沒那麼好，「台語雖然我聽得懂也會說一些，但對我來說畢竟有一個轉換的過程。」她稱讚黃鐙輝是「非常棒的演員」，還會教她台語，對戲時只要順著他的反應與口氣，很自然的就會說出比較接地氣的語氣。

黃柏蒼稱讚趙永馨一點也沒有架子，工作狀況很穩定，拍攝過程都很順利，特別是演出資歷非常豐富的她，很會配合導演的需求去做調整，工作態度非常嚴謹。

對於觀眾對趙永馨飾演的校長一角氣得牙癢癢，黃柏蒼也解釋：「校長角色出發點其實是善的，台灣面臨少子化，學校職員聘用有師生比問題，若減班第一面臨危機即是約聘職，鐙輝劇中占用約聘校工職，第一刀會先砍他，事實上我覺得最挺黃鐙輝飾的陳教練的應該是校長，最後的最後都在保他。」

導演

上一則

被吳亦凡拖累 「青簪行」播出無望 投資方損失3億

下一則

疑汪小菲私密對話 女曝「剛打了一個」

延伸閱讀

李翊君當年發片沒知名度 竟回便利商店兼差

李翊君當年發片沒知名度 竟回便利商店兼差
秦嵐戀黃曉明分手收場 渴望愛情嘗試相親 結果曝光…

秦嵐戀黃曉明分手收場 渴望愛情嘗試相親 結果曝光…
MRI檢查沒失智未必沒事 醫師：須全面評估

MRI檢查沒失智未必沒事 醫師：須全面評估
一代豔星嘆與楊群合作 葬送一生、一輩子黑暗度過

一代豔星嘆與楊群合作 葬送一生、一輩子黑暗度過

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
吳亦凡一審被判13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

2022-11-25 03:06
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖