金馬59／女配林詹珍妹變「迷嬤」 喊韓國民老爸：男友

「哈勇家」林詹珍妹得金馬女配角獎，和榮獲最佳導演的陳潔瑤一起慶功。（記者王聰賢／攝影）

台灣電影「哈勇家」中的「阿嬤」林詹珍妹初上大銀幕就奪得金馬女配角，她和榮獲最佳導演 的陳潔瑤在典禮結束後，一同在慶功現場喝采、受訪，林詹珍妹提到部落已經在放煙火，「剛好家裡有人在選里長，大家很開心就在慶祝放鞭炮，現在不殺豬，會有賄選嫌疑。」

林詹珍妹除了拿獎開心，下了舞台成了追星成功的「迷嬤」，她連續兩晚與入圍 男配角的南韓演員、「韓國國民老爸」鄭東煥合照，她樂得說：「他每部戲我都有看！」陳潔瑤更爆料：「阿嬤都說鄭東煥是她男友！」而導演也開心化成「迷妹」，透露有和日本導演是枝裕和聊到天、拍照。

「哈勇家」慶功。（記者王聰賢／攝影）

最後媒體恭賀林詹珍妹是「部落之光」，陳潔瑤說應該是「中央山脈之光」，她已跟部落親友約定回來時要把獎座帶回1700公尺高山上，成為「全台灣最高的金馬獎」。被問到未來還會不會繼續拍戲，陳潔瑤問：「如果我找你就會拍吧？！」林詹珍妹表示：「只要還有體力就可以！」陳潔瑤再度爆料阿嬤：「一直都是明星！她很有想法，若是要她演太多次，她就會說『再多次我沒辦法給你真的（表演）喔！』」此外，陳潔瑤透露一直都有在開發故事，但開發故事耗時甚長，目前兩個故事跟原住民 都有關，仍停留在劇本階段。