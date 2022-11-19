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金馬59／女配林詹珍妹變「迷嬤」 喊韓國民老爸：男友

記者黃保慧／即時報導
「哈勇家」林詹珍妹得金馬女配角獎，和榮獲最佳導演的陳潔瑤一起慶功。（記者王聰賢／攝影）
「哈勇家」林詹珍妹得金馬女配角獎，和榮獲最佳導演的陳潔瑤一起慶功。（記者王聰賢／攝影）

台灣電影「哈勇家」中的「阿嬤」林詹珍妹初上大銀幕就奪得金馬女配角，她和榮獲最佳導演的陳潔瑤在典禮結束後，一同在慶功現場喝采、受訪，林詹珍妹提到部落已經在放煙火，「剛好家裡有人在選里長，大家很開心就在慶祝放鞭炮，現在不殺豬，會有賄選嫌疑。」

林詹珍妹除了拿獎開心，下了舞台成了追星成功的「迷嬤」，她連續兩晚與入圍男配角的南韓演員、「韓國國民老爸」鄭東煥合照，她樂得說：「他每部戲我都有看！」陳潔瑤更爆料：「阿嬤都說鄭東煥是她男友！」而導演也開心化成「迷妹」，透露有和日本導演是枝裕和聊到天、拍照。

「哈勇家」慶功。（記者王聰賢／攝影）
「哈勇家」慶功。（記者王聰賢／攝影）

最後媒體恭賀林詹珍妹是「部落之光」，陳潔瑤說應該是「中央山脈之光」，她已跟部落親友約定回來時要把獎座帶回1700公尺高山上，成為「全台灣最高的金馬獎」。被問到未來還會不會繼續拍戲，陳潔瑤問：「如果我找你就會拍吧？！」林詹珍妹表示：「只要還有體力就可以！」陳潔瑤再度爆料阿嬤：「一直都是明星！她很有想法，若是要她演太多次，她就會說『再多次我沒辦法給你真的（表演）喔！』」此外，陳潔瑤透露一直都有在開發故事，但開發故事耗時甚長，目前兩個故事跟原住民都有關，仍停留在劇本階段。

同場還有演員張孝全、陳昊森、方郁婷主演的「罪後真相」慶功宴，雖然張孝全與影帝錯身，但他並未太失落，而是幽默說：「可惜沒機會上台，不然也要趁機打片，『罪後真相』現正熱映中。」

張孝全(右起)、方郁婷、陳昊森主演的「罪後真相」在金馬過後半慶功。（記者王聰賢／...
張孝全(右起)、方郁婷、陳昊森主演的「罪後真相」在金馬過後半慶功。（記者王聰賢／攝影）

導演 原住民 入圍

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