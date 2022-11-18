林青霞現身101大方開唱 被問「有無復出機會」回應了

林青霞出席品牌活動，提到暫時沒有考慮復出。（取材自微博）

「元祖女神」林青霞日前回台出席活動，久未公開露面的她巨星氣場依舊，私下她還到麵店親自下廚煮麵，並俏皮問：「有誰想吃我煮的擔仔麵？請舉手」，讓網友粉絲都搶著留言。此外，她還透露對於復出的規畫。

林青霞日前現身台北101出席品牌活動，出著紫色禮服、配帶珠寶，立刻讓鎂光燈閃不停。林青霞親和力十足，表示什麼都可以聊，主持人黃子佼也趁機發問「有復出的機會嗎」，她坦言：「沒有考慮。人生要有很多的階段，決定40歲後人生要有個轉變，結婚、50歲開始寫作，盡力、努力，希望成長。」雖然也許暫時沒有機會，不過她透露即將發行第4本創作，讓粉絲相當期待。

黃子佼則妙語如珠，邀請林青霞不拍戲也可考慮在台北跨年開唱兼看煙火；林青霞笑說：「來台北看煙火是可以，唱就不必。」不過，她隨即應要求現場清唱兩句，還大唱一段京戲，毫無包袱的模樣讓觀眾都被圈粉。

林青霞在麵店親自煮麵。（取材自微博）

此外，林青霞日前還在微博 貼出自己化身麵店大廚，戴著帽子與口罩 、身穿白色T恤，有模有樣的站在爐子前煮麵。據悉，這家麵店是位在台北民生社區的一家擔仔麵名店，只見林青霞一手拿著湯杓、一手拿著夾子，按照步驟認真煮麵，相當接地氣。