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中國8場演唱會被疫情攪局 張信哲返台開唱誓言「補回來」

記者許晉榮／即時報導
張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)
張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)

等了4年、「情歌王子」張信哲將於明年2月25日3度登上台北小巨蛋舉行「未來式2.0」世界巡迴演唱會，只是3年前突如其來的疫情攪局，也讓蓄勢待發的演唱會全部喊卡，粗估損失至少千萬人民幣，張信哲一臉不好意思：「其實我都不敢問主辦方，但光付出去的場地租金算一算，肯定破人民幣千萬，所以我希望明年可以補回來。」

張信哲原訂在中國的8場演唱會，因疫情僅完成2場便宣告暫停，談及「海口站」與「廣州站」的2場演唱會，他仍覺得不可思議：「除了搶時間， 『海口站』甚至還遇到颱風，一直到演出前一天總彩，都還有器材燈光沒有到位，直到上台前都還在測試，我個人是覺得還好，但舞者比較可憐，還得在雨中跑來跑去，也因為觀眾太熱情，索性就陪他們一起淋雨了。」

張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)
張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)

演唱會團隊來到「廣州站」每日必吃的餐點竟是飯店附近的「涼茶」，由於這間涼茶舖最特別之處是由老闆觀察每人的舌頭來「對症煮茶」，最後竟演變成工作人員在後台收集其他同事舌苔照的有趣畫面。

為了保有最佳狀態，張信哲一直都維持健身習慣，「等到開始再做就來不及了，像有一陣子特別閒，我每天都會快走練心肺，平均一趟約1.5小時至2小時，最遠可以從台北木柵沿著河堤走到景美來回約10公里。」

被問到這次演唱會與過去有何不同？他提前洩露除了已經添購的高級訂製服，歌單方面正在與主辦方拉扯中，「因為他們要我多唱經典老歌，但我還是希望有一些新的想法，這也是我目前和主辦方最大的拉鋸，試問到底要我唱多少經典老歌，大家才能放過我？」

張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)
張信哲宣告明年2月25日3度登上台北小巨蛋。(圖:潮水音樂提供)

而他也說近幾年的演唱會都沒打算請嘉賓，因為光自己的歌都已唱不完，難以取捨，所以乾脆省下嘉賓時間為歌迷獻上更多好聽的曲目。

疫情 健身 租金

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