離婚官司開庭 夏克立抵法院、黃嘉千未到場
藝人黃嘉千與夏克立16年婚姻走到盡頭，今年10月4日傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立的官司已勝訴，今天士林地方法院家事法庭開庭，夏克立下午2時許準時抵達法院，面對媒體沒發表談話，黃嘉千則未到場，委由律師賴芳玉代表出庭，2人不會在法庭上碰面。
11月9日凌晨，夏克立被拍到入境桃園機場，今天下午準時赴士林法院家事法庭陳述對於官司的想法與意見。今年9月法院開言詞辯論庭後，夏克立的律師梁維珊公開夏克立的親筆簽名情書，強調這是很單純的情書，對象要送給對夏、黃都很重要的淑女。今年9月，黃嘉千在律師陪同出庭後，因雨勢大步上車，面對媒體僅說「謝謝大家」今天黃嘉千則不會到庭，委託律師全權處理官司。
信件內容：
過去的10個月的每一天，我都想著你，想知道你過得好嗎？我唯一能看到你的機會，只有在新聞報導上，或社群媒體上。我看到你已長大成一位漂亮的淑女，我好希望每一步都可以和你在一起，就好像我們以前一樣。
我好希望你能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人，希望你知道，我一直會在這裡等著你，我會永遠在這你等你。我每天都在想你，我很愛你，無限愛你。
來源：聯合影音網
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