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羅志祥開唱突趴倒 驚喜變驚嚇

記者許晉榮／綜合報導
羅志祥(中)展現舞功，唱、跳掀全場高潮。（圖：寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）
羅志祥(中)展現舞功，唱、跳掀全場高潮。（圖：寬宏娛樂X無懼國際娛樂提供）

闊別8年，台灣歌手羅志祥（小豬）滿心期待重返高雄巨蛋舉行「羅志祥2022年演唱會」，未料在30人舞群震撼狂舞與爆破煙花後，原本該驚喜現身的羅志祥突然跌落升降台，整個人趴倒在地，讓台前1萬名觀眾滿臉驚恐。

經紀人小霜事後擔憂回應：「因為右小腿脛骨連撞2次升降台，才會釀成跌倒意外」。據悉羅志祥因右小腿撞擊部位腫起，必須靠著吞止痛藥，才能撐完整晚演出。

羅志祥一連獻唱多首組曲，在唱完「愛轉角」後，沒有多提自己的腳傷，反而感性對著全場觀眾表達由衷感謝：「7月9號公布高雄巨蛋時，其實那時候有一點擔心，以前的我是不會擔心的，但這次很擔心，可是開票那一天竟秒殺了，謝謝你們讓我把擔心去除掉，謝謝你們一直存在，更謝謝你們沒有離開我」。隨後續唱「我不會唱歌」，一度還交棒給歌迷跟唱，沒想到輪到自己接唱時，又上演「走音意外」，讓他終於忍不住掩面笑場。

羅志祥極為寵粉，演唱會前臨時收到了一位生命鬥士捎來訊息，表明這位歌迷曾經身受重傷，一度還陷入命危，「那是個不好的回憶，身上有很多不想看到的記憶，即使她少了一根手指頭，還是勇敢往自己的夢想前進」，更排除萬難來看演出，讓羅志祥深受感動，決定用自己的力量為女孩加油，他還為一對交往多年的情侶提供「求婚」平台，邀全場觀眾一起獻上祝福，現場充滿愛的氛圍。

延續台北場的「回憶殺」經典橋段，尾聲時羅志祥還以女裝版的「朱碧石」驚喜亮相，一連唱完「你幹嘛」及新歌「買冬瓜」，最後朱碧石更直接竄位代替「哥哥」謝幕，與觀眾相約下次再見。

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