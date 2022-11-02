吳慷仁變態硬上 網喊「拳頭硬了」 導演氣炸邊剪邊罵

吳慷仁在「她和她的她」中詮釋的變態渣男角色，讓網友大呼「拳頭硬了」。（圖：Netflix提供）

台灣女星許瑋甯 、吳慷仁主演，Netflix懸疑劇「她和她的她」上線不到一周，登上台灣排行榜NO.1，香港排行榜也一度衝到第三，掀起網友高度討論，其中許瑋甯飽受職場性騷、親情羈絆，在男友（李程彬飾）的陪伴下度過艱難的療癒之路，三大哭點引發網路一陣熱議，吳慷仁詮釋的恐怖同事對女主角施暴、侵犯惡劣行徑，也讓網友齊喊：「拳頭硬了！」

許瑋甯(左)、徐鈞浩在「她和她的她」飾演姊弟。（圖：Netflix提供）

「她和她的她」以懸疑手法帶出職場權勢性侵 、數位性暴力、校園狼師案、婚姻暴力、創傷症候群等眾多議題，其中以吳慷仁強吻許瑋甯，甚至綁架性侵對方，過程中言語挑釁：「你為什麼要這麼優秀啊，男人不喜歡！」等，還惡人先告狀栽贓是女方主動勾引，讓網友看了大喊：「拳頭硬了」、「看到想揍下去，變態！」連導演 卓立都直呼在剪接室看片時「邊剪邊罵」。

吳慷仁則分析角色「Danny」內幕，「他是一個很沒有安全感的人，討論某個觀點時，他會跟你爭論、爭執，原因其實是他小時候受過的傷，希望得到母親的認同，導致他不斷地放大自己，必須用征服、肉體上的侵略，來成就他自己的存在。」

導演卓立也稱，吳慷仁的角色不討喜，「但多虧台灣有這麼一個願意多方嘗試、長相帥氣又很有實力的男演員，他是很有主見、很有想法的人」雖說許瑋甯、賈靜雯在戲裡與吳慷仁針鋒相對，但在現場對戲，兩位女演員對他都很放心。

「她和她的她」於Netflix 全球獨家上線，現正熱映中。